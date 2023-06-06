Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim çalışmalarına katılan gençleri aradı 14-28 Mayıs seçimleri süresince sahada çalışmalara destek veren AK Partili gençler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından arandı. Yüzleri güldüren o anlar sosyal medyada paylaşıldı.

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Türkiye yoğun bir seçim atmosferinden geçti.

Bir yanda milletvekili bir yanda da Cumhurbaşkanı adayları sahada büyük bir mücadele ortaya koydu.

Bu sürece vatandaşlar da destek verdi.

Öyle ki AK Partili seçmenler ise seçim çalışmalarına büyük bir katkı verdi.

Seçim şarkıları, reklamları, saha çalışmaları, tanıtımlar, kararsız seçmenleri ikna çabaları sonuç verdi.

Gençlik yapılanması da bir o kadar süreci yönetenler arasındaydı.

Tüm bu çalışmalar ise meyvelerini verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs'ta 17'nci zaferini ilan etti. Tarihi zafer ise yurt genelinde bayram coşkusu yarattı.

Kutlamalar saatlerce devam etti.

Gençleri aradı

Ardından hız kesmeden çalışmalarını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşekkürlerini iletmeyi de unutmadı.

Bu kapsamda seçim döneminde çalışmalarda bulunan gençleri telefonla arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüzleri güldürdü.

Telefonda, "Hepinizi en kalbi duygularla selamlıyorum, inşallah bu haylaz Melih bizi yemeğe davet eder. Hayırlı akşamlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

O anlar ise gençler tarafından kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.