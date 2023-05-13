Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçimden sonra 50+1 değişebilir

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT, A Haber, NTV, CNN Türk, 24 Tv, Ülke Tv, Tvnet, Haber Türk, TV100, Haber Global, TGRT Haber, Bengi Türk ve Akit Tv ortak canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ayrı ayrı partilerin birleşerek ittifak yaptığı hatırlatılarak, "50+1'den geri dönülmesi söz konusu mu?" sorusu soruldu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ise soruya şu şekilde cevap verdi:



"Böyle bir yapılanmaya, böyle bir düzenlemeye katılacak olan siyasi partiler olursa bunun olmaması söz konusu değil, olabilir. Doğrusu ben de olmasından yanayım. Buradaki 50 +1 oran itibariyle 50 +1 değil. Yüzde 50 +1 oy demek. Bu seçimden sonra böyle bir adım atılabilir."