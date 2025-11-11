Cumhurbaşkanı Erdoğan: Metropollerimizde fetret dönemi yaşanıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun programı devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü programına katılarak Yeşil Vatan seferberliği kapsamında fidan dikim rekorunun kırılacağını belirtti.

Erdoğan akabinde, AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen 'Medeniyetimizde Şehir ve Mekan" temalı Şehircilik Zirvesi ile Kentkırım Sergisi'nin açılışına katıldı.

"MUHALEFETTE USULSÜZLÜKLERİN ARDI ARKASI KESİLMİYOR"

Törende açılış konuşmasını gerçekleştiren Erdoğan, sadece bina dikmenin bir şehri güzelleştiremeyeceğini belirterek, "Yöneticisi olduğu belediyeyi arpalık gören zihniyet şehirlerimizin çoraklaşmasına göz yumuyor." dedi.

Ana muhalefetin mevcut kazanımları koruyamadığını belirten Erdoğan, "Usulsüzlük yolsuzluk iddialarının ardı arkası kesilmiyor." ifadelerini kullandı.

"METROPOLLERİMİZ YENİ BİR FETRET DEVRİ YAŞIYOR"

Sadece bina dikmek ile bir kenti güzelleştiremeyiz. O binaya nefes olacak yolu parkı yapmak gerekir. Bugünkü en büyük sorun budur. Yöneticisi olduğu belediyeyi arpalık gören zihniyet şehirlerimizin çoraklaşmasına göz yumuyor.



Metropollerimiz 6-7 yıldır yeni bir fetret devri yaşıyor. Usulsüzlük yolsuzluk iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Biz imar mantığından bahsederken ana muhalefet mevcut kazanımları koruyamıyor.

"SABIKALI BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI YENİDEN HORTLADI"

Bizim 30 sene önce tarihe gömdüğümüz sabıkalı belediyecilik anlayışı ne yazık ki yeniden hortladı. Toplanmayan çöpler, bozuk yollar, akmayan sular, elinde bidonla su bekleyen insanlar, muhalefet belediyelerinin tekrar rutini haline geldi.



Eski Türkiye güzellemesi yapa yapa yönettikleri şehirleri, 90'ların karanlık ve buhran dolu günlerine yeniden çevirdiler.

"MİLLET OLARAK GÖNÜL YIKMAYI FELAKET GÖREN ANLAYIŞIN SAHİPLERİYİZ"

Aziz milletim, yol ve dava arkadaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Şehircilik zirvemiz, sergimiz ve çalıştayımız dolayısı ile sizleri AK Parti Genel Merkezi'nde ağırlamanın bahtiyarlığı içindeyim.



Şehirlerimizin imarına katkı yapan, ihyasına destek olan bilim insanlarımızı, sanatçılarımızı mühendislerimizi tebrik ediyorum. Gerçekleşen zirveyi kıymetli buluyoruz.



Millet olarak insanın gönlünü beytullah bilen ev ile eş değer tutan gönül yapmayı fazilet, gönül yıkmayı felaket gören anlayışın sahipleriyiz.

"KENTİMİZİ NASIL GÖRDÜĞÜMÜZ KENDİMİZİ NASIL GÖRDÜĞÜMÜZÜN AYNASIDIR"

İnsan şehre kimlik verdiği kadar şehir de insana bir kimlik bağışlar. Geleneksel şehir mimarimizde insanın kalbi şehrin kalbi ile şehrin kalbi de insanın kalbi ile birlikte atar diyorlar.



Kentimizi nasıl gördüğümüz kendimizi nasıl gördüğümüzün bir nevi aynasıdır. Bin yıldır yurt tuttuğumuz ve ebediyete kadar yurdumuz olacak bu topraklar bir laboratuvar gibidir. Ecdat fethettiği bir beldeyi önce şehir mimarisi açısından ele almıştır.

"GÖREVE GELDİĞİMİZDE İSTANBUL YENİDEN RAHAT BİR NEFES ALDI"

Mimarimizi milli üslupla buluşturmak zorundayız. Şiir musiki ve mutfakla birlikte ilk sıralarda yer aldığımız alanlardan biri de şehircilik iken bugün yeterince istifade edemiyoruz.



Çöp dağlarının cephanelik gibi patladığı şehri örnek gösterilen bir konuma getirdik. 4,5 yıl gibi sürede musluklardan temiz su akmaya başladı, haliç temizlendi, İstanbul yeniden rahat bir nefes aldı.

"2 MİLYONUN ÜZERİNDE BAĞIMSIZ BÖLÜMÜ DÖNÜŞTÜRDÜK"

Hizmet ve eser odaklı vizyon ile İstanbul'da yaktığımız bu meşaleyi tüm Türkiye'ye taşıdık. Tüm Türkiye için kolları sıvadığımızda karşımızda on yılların birikmiş sorunları vardı.



Zirveye çıkan düzensiz göç, çarpık kentleşme gibi sorunlar bulunuyordu. Üzerlerine kararlılıkla gittik. Kentsel dönüşüm seferberliği ile tarihi adımlar attık. 2 milyon üzerinde bağımsız bölümü dönüştürdük.

"23 YIL ÖNCESİ İLE KIYAS EDİLEMEYECEK BİR YERE VARDIK"

Biz bu adımları atarken kentsel dönüşüm kentsel estetik gibi kavramlar kimsenin gündemi değildi. Yolların çukurlarla dolu olduğu temiz suyun evlere ulaşmadığı şehirlerin kaderine terk edildiği günlerden bahsediyorum.



Şehirlerimizde onlarca reformlarımız ile farklı noktadayız. Nice eserimiz ile 23 yıl öncesi ile kıyas dahi edilemeyecek bir yere vardık.

"500 BİN SOSYAL KONUT PROJEMİZE VATANDAŞLARIMIZ BÜYÜK İLGİ GÖSTERİYOR"

Köklerimiz ile beslenerek özgün ve yenilikçi projeleri hayata geçiriyoruz. Sıfır Atık projemiz ile 81 şehrimizde tasarruf kültürünü yaygınlaştırıyoruz. Doğa dostu yeni bir ekonomik modele geçişin altyapısını kuruyoruz.



81 ilimizde inşa edeceğimiz 500 bin sosyal konut başvuruları dün başladı. Vatandaşlarımız projemize büyük ilgi gösteriyor. Milletimizin ev sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştürüyoruz. İstanbul'daki kiralık konut projemiz ile fiyatları dengelemeyi arzu ediyoruz.

"SAĞLIKLI ŞEHİRLEŞME EMEK İSTER, GÜÇLÜ BİR İRADE İSTER"

Önümüzdeki yıllarda şehirlerimizin daha da kalabalıklaşacağını tahmin etmek zor değil. Ne yapacaksak bu projeksiyonlar ile yapmak zorundayız.



Türkiye Yüzyılı'nın şehirlerine hayat verecek üç boyutlu kentsel tasarıma hazır olunduğu görülüyor. Bir şehrin parsellerini çoğaltmak, yapı izni vermek kolay ama sağlıklı şehirleşme emek ister güçlü bir irade ister.

"RABBİM ŞEHİTLERİMİZE RAHMET EYLESİN"