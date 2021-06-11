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    Cumhurbaşkanı Erdoğan Şehriban Hatun Camii'nin açılışına katıldı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Şehriban Hatun Camii'nin açılışına katıldı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar’daki Şehriban Hatun Camii’nin açılışını gerçekleştirdi.
    • AA & Ensonhaber
    • 11.06.2021 - 14:16
    • Güncelleme : 11.06.2021 - 14:45
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazının ardından Burhaniye Şehriban Hatun Camii'nin açılış törenine katıldı.

    Törende açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, caminin tüm Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.

    "CAMİLER İNŞA ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

    Ülkedeki cami çalışmalarının devam edeceğini vurgulayan Erdoğan, "Camimiz mahallemize, tüm Müslümanlara hayırlı olsun diliyorum. Güzel bir mimariyle bu camiyi Tahsin Bey inşa etti. Bunu Kuran kursuyla birlikte yavrularımızın, komşularımızın emrine amade etti. Bizler de bütün Müslümanların verdiği desteklerle ülkemizin dört bir yanında mescitlerimizi, camilerimizi inşa etmeye devam ediyoruz. Bu yavrularımız için bu mescitler, bu camiler birer mektep, medrese olacak. Onların da geleceğe yönelik alnı secdede olacak" diye konuştu.

    Erdoğan Şehriban Hatun Camii'nin açılışına katıldı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Şehriban Hatun Camii nin açılışına katıldı #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Şehriban Hatun Camii nin açılışına katıldı #2

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