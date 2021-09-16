Çiftçiye müjde veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şeker pancarının alım fiyatında iyileştirmeye gidilerek ton başına 336 liradan 420 liraya yükseltildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırşehir'de vatandaşlara seslendi.

Ahilik Haftası'na ilişkin konuşmalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiftçileri sevindirecek bir müjde de verdi.

Geçtiğimiz yıl ton başına 336 liradan alınan şeker pancarının bu yıl daha yüksek fiyattan alınacağını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkemizde şeker pancarının önemli üretim merkezlerinden biri olan Kırşehir'de 2021 alım fiyatlarının 420 lira olduğunu duyurdu.

"BU YIL TON BAŞINA 420 LİRA"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçtiğimiz yıl 23 milyon ton üretimle Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmıştı.

İnşallah bu yıl da bereketli bir sezon geçireceğimize inanıyorum. Şeker pancarının alım fiyatını geçtiğimiz yıl ton başına 336 lira olarak belirlemiştik. Bu yılki şeker pancarımız ton başına 420 liradır. " ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şeker pancarı alım fiyatı ton başına 420 lira oldu VİDEO



YÜZDE 25'LİK ARTIŞ

Önemli oranda bir artış sağlandığına vurgu yapan Erdoğan, "Yüzde 25'lik bir artışı ifade eden şeker pancarı alım fiyatının ülkemize ve çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.