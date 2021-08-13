Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kastamonu'da sel felaketinden en çok etkilenen bölgelerden biri olan Bozkurt ilçesinde incelemelerde bulundu.

Yaşanan sel felaketinden etkilenen Bozkurt’a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını kıldıktan sonra selde hayatını kaybeden Fatih Keşaplı isimli vatandaşın cenaze namazına katıldı.

CENAZE NAMAZININ ARDINDAN BÖLGEYİ İNCELEDİ

Erdoğan, beraberindeki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve diğer yetkililer ile birlikte incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sel felaketinden etkilenen Bozkurt'ta VİDEO



VATANDAŞLARI DİNLEDİ

Selin büyük zarar verdiği bölgeleri gezen Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem bilgi aldı hem de vatandaşları dinledi.

Öte yandan sel nedeniyle Kastamonu ve Sinop'ta toplamda 31 vatandaşımız hayatını kaybetti.