Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı ile bir araya gelecek

AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye ile Ankara'da bir araya gelecek.
RESMİ TÖRENLE KARŞILANACAK
Erdoğan, konuk cumhurbaşkanını Beştepe'de resmi törenle karşılayacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde önce ikili ardından heyetlerarası görüşme gerçekleştirilecek.
Ardından iki ülke arasında yapılacak anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı düzenlenecek.
Erdoğan, konuk cumhurbaşkanı onuruna resmi akşam yemeği de verecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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