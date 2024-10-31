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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı ile bir araya gelecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı ile bir araya gelecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'da diplomasi trafiği devam ediyor. Erdoğan bugün Beştepe'de Senegal Cumhurbaşkanını ağırlayacak.