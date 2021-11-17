- Haberler
- Gündem Haberleri
- Cumhurbaşkanı Erdoğan Sezai Karakoç'un Mona Roza şiirini okudu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sezai Karakoç'un Mona Roza şiirini okudu
- Haber Merkezi
- 17.11.2021 - 12:37
- Güncelleme : 17.11.2021 - 13:01
Türk Edebiyatı'nın en büyük kalemlerinden biri olan Diriliş Şairi, mütefekkir Sezai Karakoç, dün gece hayatını kaybetti.
Büyük şairin, Sürgün Ülkeden Başkentler Başkenti'ne şiirinde dile getirdiği gibi 'dünya sürgünü' bitti.
"İNSANLIĞIN BAŞI SAĞ OLSUN"
Karakoç için bugün ikindi vaktinde düzenlenecek cenaze töreni öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şairi partisinin grup toplantısında andı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karakoç'u anarken, "Dün vefat eden mütefekkir, şair, yazar, mücadele insanı Sezai Karakoç'a Allah'tan rahmet diliyorum. Diriliş Yolu davasında kendisini takip edenlerin, tüm insanlığın başı sağ olsun. Mehmet Akif'ten Necip Fazıl'a uzanan düşünce temsilcisi olan bu müstesna değerin vefatı hepimiz için önemli bir kayıptır. İnsanı; düşüncede hayat arayan, düşüncesi dirilmeden inancı dirilmeyecek, inancı dirilmeden sanatı dirilmeyecek bir varlık olarak görüyordu. Bizden önceki neslin ve bizim neslimizin olduğu gibi, bugünkü ve sonraki kuşakların alacak çok feyzi olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.
ÖNCE ŞİİRİNİ OKUDU SONRA FATİHA İSTEDİ
Erdoğan, şairin dillere pelesenk olmuş, en bilinen ve sevilen şiirlerinden biri olan Mona Roza şiirinden bir bölüm okudu.
Cumhurbaşkanı, daha sonra rahmetle andığı yazar için partililerden birer Fatiha Suresi okumalarını istedi.
Grup toplantısında okunan Fatiha'lar, büyük Türk şairinin ruhuna hediye edildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sezai Karakoç'un Mona Roza şiirini okudu VİDEO
Recep Tayyip Erdoğan - Ey Sevgili Şiiri VİDEO
MONA ROZA
Mona Roza, siyah güller, ak güller
Geyvenin gülleri ve beyaz yatak
Kanadı kırık kuş merhamet ister
Ah, senin yüzünden kana batacak
Mona Roza siyah güller, ak güller
Ulur aya karşı kirli çakallar
Ürkek ürkek bakar tavşanlar dağa
Mona Roza, bugün bende bir hal var
Yağmur iğri iğri düşer toprağa
Ulur aya karşı kirli çakallar
Açma pencereni perdeleri çek
Mona Roza seni görmemeliyim
Bir bakışın ölmem için yetecek
Anla Mona Roza,ben bir deliyim
Açma pencereni perdeleri çek...
Zeytin ağaçları söğüt gölgesi
Bende çıkar güneş aydınlığa
Bir nişan yüzüğü, bir kapı sesi
Seni hatırlatıyor her zaman bana
Zeytin ağaçları, söğüt gölgesi
Zambaklar en ıssız yerlerde açar
Ve vardır her vahşi çiçekte gurur
Bir mumun ardında bekleyen rüzgar
Işıksız ruhumu sallar da durur
Zambaklar en ıssız yerlerde açar
Ellerin ellerin ve parmakların
Bir nar çiçeğini eziyor gibi
Ellerinden belli oluyor bir kadın
Denizin dibinde geziyor gibi
Ellerin ellerin ve parmakların
Zaman ne de çabuk geçiyor
MonaSaat onikidir söndü lambalar
Uyu da turnalar girsin rüyana
Bakma tuhaf tuhaf göğe bu kadar
Zaman ne de çabuk geçiyor Mona
Akşamları gelir incir kuşları
Konar bahçenin incirlerine
Kiminin rengi ak, kimisi sarı
Ahhh! beni vursalar bir kuş yerine
Akşamları gelir incir kuşları
Ki ben Mona Roza bulurum seni
İncir kuşlarının bakışlarında
Hayatla doldurur bu boş yelkeni
O masum bakışlar su kenarında
Ki ben Mona Roza bulurum seni
Kırgın kırgın bakma yüzüme Roza
Henüz dinlemedin benden türküler
Benim aşkım sığmaz öyle her saza
En güzel şarkıyı bir kurşun söyler
Kırgın kırgın bakma yüzüme Roza
Artık inan bana muhacir kızı
Dinle ve kabul et itirafımı
Bir soğuk, bir garip, bir mavi sızı
Alev alev sardı her tarafımı
Artık inan bana muhacir kızı