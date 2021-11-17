Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında, hayatını kaybeden Sezai Karakoç'un Mona Roza şiirini okuyarak partilileri Fatiha Suresi'ni okumaya davet etti.

Türk Edebiyatı'nın en büyük kalemlerinden biri olan Diriliş Şairi, mütefekkir Sezai Karakoç, dün gece hayatını kaybetti.

Büyük şairin, Sürgün Ülkeden Başkentler Başkenti'ne şiirinde dile getirdiği gibi 'dünya sürgünü' bitti.

"İNSANLIĞIN BAŞI SAĞ OLSUN"

Karakoç için bugün ikindi vaktinde düzenlenecek cenaze töreni öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şairi partisinin grup toplantısında andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karakoç'u anarken, "Dün vefat eden mütefekkir, şair, yazar, mücadele insanı Sezai Karakoç'a Allah'tan rahmet diliyorum. Diriliş Yolu davasında kendisini takip edenlerin, tüm insanlığın başı sağ olsun. Mehmet Akif'ten Necip Fazıl'a uzanan düşünce temsilcisi olan bu müstesna değerin vefatı hepimiz için önemli bir kayıptır. İnsanı; düşüncede hayat arayan, düşüncesi dirilmeden inancı dirilmeyecek, inancı dirilmeden sanatı dirilmeyecek bir varlık olarak görüyordu. Bizden önceki neslin ve bizim neslimizin olduğu gibi, bugünkü ve sonraki kuşakların alacak çok feyzi olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

ÖNCE ŞİİRİNİ OKUDU SONRA FATİHA İSTEDİ

Erdoğan, şairin dillere pelesenk olmuş, en bilinen ve sevilen şiirlerinden biri olan Mona Roza şiirinden bir bölüm okudu.

Cumhurbaşkanı, daha sonra rahmetle andığı yazar için partililerden birer Fatiha Suresi okumalarını istedi.

Grup toplantısında okunan Fatiha'lar, büyük Türk şairinin ruhuna hediye edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sezai Karakoç'un Mona Roza şiirini okudu VİDEO

Recep Tayyip Erdoğan - Ey Sevgili Şiiri VİDEO

MONA ROZA

Mona Roza, siyah güller, ak güller

Geyvenin gülleri ve beyaz yatak

Kanadı kırık kuş merhamet ister

Ah, senin yüzünden kana batacak

Mona Roza siyah güller, ak güller

Ulur aya karşı kirli çakallar

Ürkek ürkek bakar tavşanlar dağa

Mona Roza, bugün bende bir hal var

Yağmur iğri iğri düşer toprağa

Ulur aya karşı kirli çakallar

Açma pencereni perdeleri çek

Mona Roza seni görmemeliyim

Bir bakışın ölmem için yetecek

Anla Mona Roza,ben bir deliyim

Açma pencereni perdeleri çek...

Zeytin ağaçları söğüt gölgesi

Bende çıkar güneş aydınlığa

Bir nişan yüzüğü, bir kapı sesi

Seni hatırlatıyor her zaman bana

Zeytin ağaçları, söğüt gölgesi

Zambaklar en ıssız yerlerde açar

Ve vardır her vahşi çiçekte gurur

Bir mumun ardında bekleyen rüzgar

Işıksız ruhumu sallar da durur

Zambaklar en ıssız yerlerde açar

Ellerin ellerin ve parmakların

Bir nar çiçeğini eziyor gibi

Ellerinden belli oluyor bir kadın

Denizin dibinde geziyor gibi

Ellerin ellerin ve parmakların

Zaman ne de çabuk geçiyor

MonaSaat onikidir söndü lambalar

Uyu da turnalar girsin rüyana

Bakma tuhaf tuhaf göğe bu kadar

Zaman ne de çabuk geçiyor Mona

Akşamları gelir incir kuşları

Konar bahçenin incirlerine

Kiminin rengi ak, kimisi sarı

Ahhh! beni vursalar bir kuş yerine

Akşamları gelir incir kuşları

Ki ben Mona Roza bulurum seni

İncir kuşlarının bakışlarında

Hayatla doldurur bu boş yelkeni

O masum bakışlar su kenarında

Ki ben Mona Roza bulurum seni

Kırgın kırgın bakma yüzüme Roza

Henüz dinlemedin benden türküler

Benim aşkım sığmaz öyle her saza

En güzel şarkıyı bir kurşun söyler

Kırgın kırgın bakma yüzüme Roza

Artık inan bana muhacir kızı

Dinle ve kabul et itirafımı

Bir soğuk, bir garip, bir mavi sızı

Alev alev sardı her tarafımı

Artık inan bana muhacir kızı