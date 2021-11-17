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    Cumhurbaşkanı Erdoğan Sezai Karakoç'un Mona Roza şiirini okudu

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Sezai Karakoç'un Mona Roza şiirini okudu

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında, hayatını kaybeden Sezai Karakoç'un Mona Roza şiirini okuyarak partilileri Fatiha Suresi'ni okumaya davet etti.
    • Haber Merkezi
    • 17.11.2021 - 12:37
    • Güncelleme : 17.11.2021 - 13:01
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    Türk Edebiyatı'nın en büyük kalemlerinden biri olan Diriliş Şairi, mütefekkir Sezai Karakoç, dün gece hayatını kaybetti.

    Büyük şairin, Sürgün Ülkeden Başkentler Başkenti'ne şiirinde dile getirdiği gibi 'dünya sürgünü' bitti.

    "İNSANLIĞIN BAŞI SAĞ OLSUN"

    Karakoç için bugün ikindi vaktinde düzenlenecek cenaze töreni öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şairi partisinin grup toplantısında andı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karakoç'u anarken, "Dün vefat eden mütefekkir, şair, yazar, mücadele insanı Sezai Karakoç'a Allah'tan rahmet diliyorum. Diriliş Yolu davasında kendisini takip edenlerin, tüm insanlığın başı sağ olsun. Mehmet Akif'ten Necip Fazıl'a uzanan düşünce temsilcisi olan bu müstesna değerin vefatı hepimiz için önemli bir kayıptır. İnsanı; düşüncede hayat arayan, düşüncesi dirilmeden inancı dirilmeyecek, inancı dirilmeden sanatı dirilmeyecek bir varlık olarak görüyordu. Bizden önceki neslin ve bizim neslimizin olduğu gibi, bugünkü ve sonraki kuşakların alacak çok feyzi olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Sezai Karakoç un Mona Roza şiirini okudu #1

    ÖNCE ŞİİRİNİ OKUDU SONRA FATİHA İSTEDİ

    Erdoğan, şairin dillere pelesenk olmuş, en bilinen ve sevilen şiirlerinden biri olan Mona Roza şiirinden bir bölüm okudu.

    Cumhurbaşkanı, daha sonra rahmetle andığı yazar için partililerden birer Fatiha Suresi okumalarını istedi.

    Grup toplantısında okunan Fatiha'lar, büyük Türk şairinin ruhuna hediye edildi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Sezai Karakoç'un Mona Roza şiirini okudu VİDEO

    Recep Tayyip Erdoğan - Ey Sevgili Şiiri VİDEO

    MONA ROZA

    Mona Roza, siyah güller, ak güller

    Geyvenin gülleri ve beyaz yatak
    Kanadı kırık kuş merhamet ister
    Ah, senin yüzünden kana batacak
    Mona Roza siyah güller, ak güller

    Ulur aya karşı kirli çakallar
    Ürkek ürkek bakar tavşanlar dağa
    Mona Roza, bugün bende bir hal var
    Yağmur iğri iğri düşer toprağa
    Ulur aya karşı kirli çakallar

    Açma pencereni perdeleri çek
    Mona Roza seni görmemeliyim
    Bir bakışın ölmem için yetecek
    Anla Mona Roza,ben bir deliyim
    Açma pencereni perdeleri çek...

    Zeytin ağaçları söğüt gölgesi
    Bende çıkar güneş aydınlığa
    Bir nişan yüzüğü, bir kapı sesi
    Seni hatırlatıyor her zaman bana
    Zeytin ağaçları, söğüt gölgesi

    Zambaklar en ıssız yerlerde açar
    Ve vardır her vahşi çiçekte gurur
    Bir mumun ardında bekleyen rüzgar
    Işıksız ruhumu sallar da durur
    Zambaklar en ıssız yerlerde açar

    Ellerin ellerin ve parmakların
    Bir nar çiçeğini eziyor gibi
    Ellerinden belli oluyor bir kadın
    Denizin dibinde geziyor gibi
    Ellerin ellerin ve parmakların

    Zaman ne de çabuk geçiyor
    MonaSaat onikidir söndü lambalar
    Uyu da turnalar girsin rüyana
    Bakma tuhaf tuhaf göğe bu kadar
    Zaman ne de çabuk geçiyor Mona

    Akşamları gelir incir kuşları
    Konar bahçenin incirlerine
    Kiminin rengi ak, kimisi sarı
    Ahhh! beni vursalar bir kuş yerine
    Akşamları gelir incir kuşları

    Ki ben Mona Roza bulurum seni
    İncir kuşlarının bakışlarında
    Hayatla doldurur bu boş yelkeni
    O masum bakışlar su kenarında
    Ki ben Mona Roza bulurum seni

    Kırgın kırgın bakma yüzüme Roza
    Henüz dinlemedin benden türküler
    Benim aşkım sığmaz öyle her saza
    En güzel şarkıyı bir kurşun söyler
    Kırgın kırgın bakma yüzüme Roza

    Artık inan bana muhacir kızı
    Dinle ve kabul et itirafımı
    Bir soğuk, bir garip, bir mavi sızı
    Alev alev sardı her tarafımı
    Artık inan bana muhacir kızı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Sezai Karakoç un Mona Roza şiirini okudu #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Sezai Karakoç un Mona Roza şiirini okudu #3

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