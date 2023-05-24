Cumhurbaşkanı Erdoğan, STK ve muhtarlarla buluştu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da Sivil Toplum Kuruluşları ve Muhtarlar Buluşması’na katıldı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da Sivil Toplum Kuruluşları ve Muhtarlar Buluşması’na katıldı.

Binlerce kişinin katıldığı buluşmada konuşan Erdoğan, şunları söyledi:

"Keçiören'de misafir değil, ev sahibiyiz. Yıllarca subay evlerinde oturdum. Sizlerle 12 yıl boyunca iç içe yaşadık. Gün oldu acıyı paylaştık, gün oldu aldığımız güzel haberlere beraber sevindik. Aynı cenazeye omuz verdik.

Hamdolsun 12 sene güzel günler geçirdik. Keçiörenli komşularımızla bağlarımızı hiç koparmadık. Buranın tüm sıkıntılarıyla yakından ilgilenmeyi sürdürdük.

Seçimlerde özellikle Keçiörenli kardeşlerimiz yanımızda hep dik durdu. Ve bu dik duruşuyla beraber Keçiören'in pazar gününe aynı şekilde hazırlandığını görüyorum.

Pazar günü Bay Bay Kemal'e gereken dersi vereceksiniz...

Dün Malatya'daydım. Malatya deprem konteynerlerinin bulunduğu yerde 50 bin kişiye hitap ettim. Bugün rahmet vardı, onun için bu toplantıyı maalesef kapalı alanda yapmak zorunda kaldık.

İnanıyorum ki, açık havada yapsaydık, 70 bini toplardık.

Malatya'dan Sivas'a geçtim. Sivas, bir başkaydı, Sivas'ta 100 bin kişi vardı. Yiğidolar coştu, caddelere doldu.

İnşallah pazar günü Ankara sandıklara dolacak, hesapları altüst edecek. Buna hazır mıyız?

Siz 53'ü aşan oy oranıyla Meclis'te de Bay Bay Kemal'in hesabını bozdunuz.

323 milletvekili ile Cumhur İttifakı, parlamentoda bir zemin oluşturdu. Milletimiz 3-5 ayda hükümetlerin değiştiği o eski günlerine geri dönmeyi reddetti.

Toplamı 1 puan eden bu malum partiler, yaklaşık 40 milletvekili aldılar. Bu ne iştir? Bu nasıl bir hesap uzmanıymış?

Bununla bu CHP ayakta kalabilir mi?

Pazar günü Erdoğan evladınıza sahip çıktığınızda inşallah önümüz apaçık... 21 yılı farklı bir şekilde devam ettirip, farklı bir şekilde geleceğin yüzyılını kuracağız.

Milletimiz iktidara giden yolu, milli irade yerine Kandil'de arayanlara kırmızı kart göstermiştir. Biz talimatı, Allah'tan ve milletten alıyoruz.

Ne diyor Bay Bay Kemal? Londra'dan 300 milyar dolar getirecekmiş. Senin her yerin hesap uzmanı olsa ne yazar...

Biz sizin bildiğiniz hesapları unuttuk. Bunlar otellerin lobilerinde sözcüsü ve İyi Parti'nin malum kişisi ile IMF komiserleri ile görüştüler.

Ve bize tavsiyede bulunup, 'borç alın' dediler."

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