Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanahmet'te vatandaşların kandilini kutladı

AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yoğun mesaisine devam ediyor..
Üsküdar Kısıklı'daki konutundan ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanahmet Meydanı'na gitti.
VATANDAŞLARDAN SEVGİ SELİ
Burada vatandaşların sevgi gösterisiyle karşılanan Erdoğan, onlarla sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.
REGAİP KANDİLİ'Nİ TEBRİK ETTİ
Vatandaşların Regaip Kandili'ni tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, kandil simidi ikramında bulundu.
Erdoğan'a, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan eşlik etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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