Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani'yi kabul etti

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Ankara'da tarihi ziyaret...

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından yeni bir süreç başladı.

Bu süreçte ise Türkiye'nin bölgedeki rolü ve hakimiyeti de giderek artıyor.

SURİYE HEYETİ ANKARA'DA

Suriye Dışişleri ve Savunma Bakanları ile İstihbarat Başkanı, Ankara’ya resmi bir ziyaret gerçekleştirdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.

YENİ DÖNEMİN BAŞLANGICI

Söz konusu ziyaret, Türkiye ile Suriye arasındaki diplomatik ilişkilerde yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.

KRİTİK ÖNEMDE GÖRÜŞMELER YAPILACAK

Ziyaret kapsamında iki ülke yetkilileri, güvenlik, sınır yönetimi ve bölgesel iş birliği konularında önemli görüşmeler gerçekleştirecek.

Ayrıca Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG/PKK varlığı ve Suriyelilerin güvenli geri dönüşleri de konuşulacak gündem maddeleri arasında yer alıyor.

Görüşmelerin, Suriye’deki yeni yönetimle Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleşmesi adına kritik bir adım olduğu belirtiliyor.

TÜRKİYE'DE EĞİTİM ALDI

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini Türkiye'de aldı.

Yüksek lisansını tamamlayan Şeybani'nin doktora eğitimini İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde sürdürdüğü biliniyor.

Şeybani, 2022 yılında tamamladığı yüksek lisans tezinde "Arap İsyanlarının 2010-2020 Yılları Arasında Suriye'ye Yönelik Türk Dış Politikasına Etkisi" konusunu ele almıştı.

BÜROKRATİK ZİYARETLERİN İLKİ TÜRKİYE’DEN OLMUŞTU

Esad rejiminin yıkılmasının ardından Şam’a ilk ziyaret, MİT Başkanı İbrahim Kalın tarafından gerçekleşmişti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da özgür Suriye’nin ilk ziyaretçilerindendi.

Türk yetkililerin Şera ile görüşmesinin ardından Avrupalı bürokratlar da Şam ziyaretlerine başlamıştı.