Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18'inci G20 Liderler Zirvesi kapsamında bulunduğu Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile bir araya geldi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin AA G20 Liderler Zirvesi, dün Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de başladı. Hindistan'ın ev sahipliğinde bu yıl "Tek Yeryüzü, Tek Aile, Tek Gelecek" ana temasıyla düzenlenen 18'inci G20 Liderler Zirvesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yerini aldı. Erdoğan, dün ayağının tozu ile diplomasi trafiğine başladı. İlk görüşme Japonya Başbakanı ile oldu Bu kapsamda ilk önce Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Kişida Fumio'yu kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirve kapsamında dünya liderleriyle ikili görüşmeleri devam ediyor. Erdoğan ile Selman görüştü Erdoğan'ın 18'inci G20 Liderler Zirvesi'nde 2'inci gününde ise Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye – Suudi Arabistan ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler de ele alındı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sefer Turan da görüşmede hazır bulundu. İkili arasındaki görüşme basına kapalı gerçekleştirildi. Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA) Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)

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