Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun diplomasi trafiğini Katar'da sürdürdü.
Yurda dönen Erdoğan, dönüş yolunda gazetecilere açıklamalarda bulunup, soruları yanıtladı.
Yoğun mesaisi süren Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz dakikalarda ise TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u Beştepe'de kabul etti.
GÖRÜŞME, BASINA KAPALI GERÇEKLEŞTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile Beştepe'de bir araya geldiği görüşme, basına kapalı gerçekleşti.
NE OLMUŞTU
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar dönüşü uçakta yaptığı açıklamalarda sosyal konut projelerine de değinmişti.
Dar gelirlilere yönelik konut projelerinin hazırlığının sürdüğünü kaydeden Erdoğan, "Önümüzdeki ay tüm detayları inşallah halkımızla paylaşacağız." demişti.