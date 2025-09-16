Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal konut müjdesi: Hazırlıklarımız sürüyor

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut seferberliği başlıyor...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, müjdeyi geçtiğimiz günlerde açıklamıştı.

Açıklanan Orta Vadeli Programda kaynak aktırılırken detaylara ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı açıklamalar dikkatle takip ediliyor.

GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yoğun diplomasi trafiğini Katar'da sürdürdü.

Yurda dönen Erdoğan, dönüş yolunda Ensonhaber Medya Grup Başkanı Serkan Kalemciler'in de aralarında bulunduğu gazetecilere açıklamalarda bulunup soruları yanıtladı.

MÜJDEYİ VERDİ

Gazetecilerin sosyal konut projeleriyle ilgili sorusuna yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, dar gelirli vatandaşlara yönelik yeni sosyal konut projesinin detaylarının önümüzdeki ay açıklanacağını duyurdu.

"ÖNÜMÜZDEKİ AY PAYLAŞACAĞIZ"

Bakan Murat Kurum'a talimat verdiğini söyleyen Erdoğan, "Şu anda TOKİ'mizle 81 ilde arazi ve arsa araştırmaları, proje çalışmaları ve maliyet belirleme süreçleri devam ediyor. Önümüzdeki ay tüm detayları inşallah halkımızla paylaşacağız." dedi.

İKİ BÖLGEYİ İŞARET ETTİ

Erdoğan, özellikle Doğu, Güneydoğu Anadolu'da dar gelirli vatandaşların bu tür konutlara kavuşmasını sağlamak istediklerini belirtti.

"MURAT BEY ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

Bu projenin sorumlusu malum Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum. En kısa zamanda bunlarla ilgili açıklamalarını yapacaklar. Özellikle dar gelirli vatandaşlarımızın konut sahibi olmasına yönelik kapsamlı bir hazırlığımız var. Murat Bey onunla ilgili çalışmasını sürdürüyor. 2+1, 3+1 konutlar, bu çalışmaların içerisinde yer alıyor. Ben kendisine işi süratlendirme ve konut edindirme gayretlerimizi ülke geneline yayma talimatını verdim. Özellikle Doğu, Güneydoğu Anadolu’da bu adımı atmak suretiyle fakir fukara, garip gurebanın bu tür konutlara kavuşmasını sağlamak istiyoruz.

"AK PARTİ HÜKÜMETLERİ OLARAK 1 MİLYON 704 BİN KONUT ÜRETTİK"