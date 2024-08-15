Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'nda alkışlarla karşılandı TBMM Filistin Konulu Olağanüstü Toplantısı'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ayakta alkışlanarak karşılanırken muhalefet sıralarının ayağa kalkmaması dikkat çekti.

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Haber Merkezi

İsrail'in, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de sürdürdüğü katliamlarda can kaybı 40 bini aştı.

Dünyanın gözü önünde soykırım yapan İsrail ordusuna karşı Türkiye, tarihte olduğu gibi yine Filistin'e sahip çıkan ülkelerin başında geldi.

TBMM'DE TARİHİ OTURUM

Bu kapsamda ateşkes için çaba harcayan Türkiye, siyasi desteğini en güçlü şekilde belirtmek üzere ise TBMM Filistin Konulu Olağanüstü Toplantı ile açıldı.

Bu olağanüstü tarihi toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'ye gelişinde törenle karşılandı.

Tören mangasını selamlayan Erdoğan, Meclis'e girişinde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir süre sohbet etti.

GENEL KURUL'DA AYAKTA ALKIŞLANDI

Erdoğan, Abbas ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Abbas'ın hitabını takip etmek üzere TBMM Genel Kurul Salonu'na geçti.

Cumhurbaşkanı, Genel Kurul'a girişinde AK Parti ve MHP sıraları tarafından ayakta alkışlanarak karşılandı.

MUHAKEFET AYAĞA KALKMADI

Genel Kurulu selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşrifi sırasında muhalefet milletvekillerinin ise yerlerinden kalkmadığı görüldü.