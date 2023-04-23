Cumhurbaşkanı Erdoğan: TCG Anadolu gemimizi İzmir'e uğurlayacağız Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu Karadeniz'e uğurlandı. Sakarya'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, TCG Anadolu gemisinin bir sonraki durağının İzmir olacağını açıkladı.

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Türkiye'nin en büyük askeri gemisi, denizlerde Türkiye'nin gücüne güç katacak olan TCG Anadolu milletin göğsünü kabartmaya devam ediyor.

Yaklaşık bir haftadır vatandaşların ziyareti için Sarayburnu Limanı'na demirleyen dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu bugün itibarıyla Karadeniz'e doğru yola çıktı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın "avara" komutunun ardından Sarayburnu Limanı'ndan ayrılan TCG Anadolu, Dolmabahçe Çalışma Ofisi açıklarına geldi.

TCG Anadolu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı selamladı

Burada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı selamlayan TCG Anadolu, 21 pare top atışı ve çimariva gerçekleştirdi.

Sakarya'da coşkulu kalabalığa hitap etti

Selamlamanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'da Akyazı Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi Açılış Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada coşkulu kalabalığa hitap etti.

Önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan TCG Anadolu gemisi ile ilgili de önemli bir müjde verdi.

TCG Anadolu gemisinin bir sonraki durağı İzmir

Cumhurbaşkanı Erdoğan TCG Anadolu gemisinin bir sonraki durağının İzmir olacağını açıkladı.

"İki katı büyüklüğünde uçak gemisi de yapacağız"

"TCG Anadolu uçak gemimizi İzmir'e uğurlayacağız" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

1 hafta-10 gün de İzmir'de kalmasında fayda var. İnşallah oradan farklı mesajlar vereceğiz TCG Anadolu'yla. Maket gemi diyen 7'li masanın mensuplarına en güzel cevabı gemimizi ziyaret eden 70-80 bin kişi verdi. Yahu bu ülkede bir toplu iğneyi yapamayan dönemlerden geliyoruz. Şimdi İHA'larımızı, SİHA'larımızı, AKINCI'mızı, Kızılelma'yı yapıyoruz. Bu tabi bunları rahatsız edecek. İki katı büyüklüğünde uçak gemisi de yapacağız.

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