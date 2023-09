Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST İzmir'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de Çiğli Havaalanı'nda düzenlenen TEKNOFEST'e katıldı.

İlk olarak 2018 yılında gerçekleştirilen TEKNOFEST, Havacılık, Uzay ve Teknoloji alanlarında düzenlenen gösteriler, yarışmalar ve aktiviteler ile kapılarını açtı.

Milyonlarca vatandaşın akın ettiği festivalin 2023 yılı için ilk İstanbul ve Ankara'nın ardından son etkinliğinin adresi İzmir oldu.

İzmir Çiğli Havalimanı'nda başlayan festival, 1 Ekim'e kadar teknoloji meraklılarına kapılarını açıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST alanında

İzmir’de düzenlenen TEKNOFEST, ilk günden yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

Bugün 3'üncü gününe gelen TEKNOFEST ziyaretçi akınına uğruyor.

Yoğun diplomasi trafiğine devam eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TEKNOFEST İzmir alanında vatandaşlarla bir araya geldi.

Erdoğan vatandaşa hitap ederek şu ifadeleri kullandı:

Buradan tüm İzmir'i, İzmirli kardeşlerimin her birini özellikle İzmir'in çalışkan, vizyoner ve vefalı gençlerini sevgiyle selamlıyorum. Neşet Ertaş bakınız İzmir'i nasıl anlatıyor; Gezdim tüm dünyayı, gördüm güzel İzmir sana geldim. Benim şirin güzel yurdum güzel İzmir sana geldim. Gönüllere ışık saçan unutamaz görüp geçen gariplere kucak açan güzel İzmir sana geldim. Biz de Hindistan'dan ABD'ye dünyanın dört bir yanında ülkemizi temsil ettikten sonra İzmir'e geldik. İzmirli gençlerimizle kucaklaşmaya geldik. Milli teknolojimizin hamlesi sembolü TEKNOFEST vesilesiyle sizlerle beraber olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Her birinize sevginiz, aşkınız ve dayanışmanız için teşekkür ediyorum. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivaline hepiniz hoşgeldiniz.

Bizleri aydınlık yarınlarımızın tçeminatı olan siz gençlerimizle buluşturan tüm kurumlarımıza şükranlarımızı sunuyorum. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfını, sponsorlarımızı ve iştirakçilerimizi, güvenlik görevlisinden gönüllülerimize programa katkı veren herkesi tebrik ediyorum.

Bu sene Cumhuriyetimizin 100. yılına ulaşmanın heyecanı içindeyiz. Tarihimizin bu dönüm noktasını anlamına ve önemine uygun bir şekilde kutlamanın gayretindeyiz. Geniş bir alana yayılan çeşitli etkinliklerle cumhuriyetimizin bir asırlık serencamını gençlerimizle buluşturmaya çalışıyoruz. TEKNOFEST de bunlardan birisidir. TEKNOFEST coşkusundan TEKNOFEST'in şu muhteşem atmosferinden mümkün olduğu kadar fazla sayıda gencimizi istifade ettirelim istiyoruz. Bu amaçla tek bir il yerine TEKNOFEST'i üç ilimizde tertipleyelim dedik. 27 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen TEKNOFEST İstanbul 2 milyon 247 bin ziyaretçi ile kendi rekorunu kırmıştır. Türkiye'nin savunma sanayii hamlelerinin siyasi sebeplerle hedef alındığı bir dönemde 2 milyonu aşkın gencimiz TEKNOFEST'e sahip çıktı. Festivalimiz 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Ankara'nın misafiri oldu. TEKNOFEST Ankara'da çoğu genç 943 bin ziyaretçiyi ağırladık. Tam 4 gün boyunca Ankaralı gençlerimiz gerçek manada bir teknoloji şöleni yaşadı. Bugün de TEKNOFEST 2023'ün son durağı olan güzel İzmir'deyiz. TEKNOFEST'in şehrimize, ülkemize, milletimize bilhassa siz sevgili gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum. İzmirli kardeşlerime bu güzel programa ev sahipliği yaptıkları için ayrıca teşekkür ediyorum.

Diğer tüm illerimiz gibi maşallah İzmirli gençlerimiz de TEKNOFEST'e çok yoğun ilgi gösteriyor. Her yaş gurubundan her kesimden insanımızın Çiğli Hava Üssü'ne gelerek şu gurur tablosuna şahitlik ettiğini memnuniyetle görüyoruz. Teknolojiye meraklı buradaki evlatlarımızın mutluluğunu, sevincini, coşkusunu gördükçe ülkemiz adına umutlarımız da katlanıyor. Şu ana kadar 330 bin ziyaretçiyi ağırlayan festivalin her açıdan İzmir'e ve cumhuriyetimizin 100. yılına layık bir etkinlik olacağına inanıyorum. İzmirli gençlerimizle birlikte çevre şehirlerimizde yaşayan kardeşlerimizi de bu göz kamaştırıcı teknoloji şölenine davet ediyorum.

Gelin dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivalini tecrübe etme fırsatını kaçırmayın. Arkadaşlarınızla organize olun, çocuklarınızın, torunlarınızın elinden tutun. Teknolojiye ilgi duyan tanıdıklarınızı teşvik edin. İmkanı olmayana gerekirse yardım edin, destek olun. Ama bir yolunu bulup, bir fırsat oluşturup Çiğli Hava Üssü'ne gelerek buradaki vizyonu, ufku, gayreti ve başarıyı mutlaka yerinde görün.

İzmirli kardeşlerimizi davet ederken elbette şehrimizin yeni veya eski milletvekillerini de unutmuyoruz. İleri teknoloji ülkemiz yerine on bin kilometre uzakta arayanları da buraya davet ediyoruz. Bitip tükenmeyen koltuk kavgalarına yalnızca bir günlük TEKNOFEST molası vermeleri kendileri adına büyük kazanç olacaktır.

Bugün burada sadece milli teknoloji hamlemizin hepsi gurur kaynağımız olan ürünlerini görmüyoruz. Aynı zamanda büyüyen, güçlenen, sınırları aşan, özgüven ve iddia sahibi Türkiye'nin yükselişine de şahit oluyoruz. Çiğli Hava Üssü'nde Kızılelma, Akıncı, Anka, Hürjet, TB2, TB3, Gökbey, Atak ile birlikte mücadele var, gayret var, sabır, azim, cesaret var.

Burada zorluklar karşısında yıkılmayan güçlü bir irade var. Burada her türlü engele rağmen başarmaya sevdalı yürekler var. Burada hayallerine giden yolda hiçbir engel tanımayan karşımda görüyorum gençler var. Burada ayağına vurulan asırlık zincirleri parçalayan Türk milleti var. Burada Türkiye Yüzyılı'nın mahsun ve mazlum gönülleri aydınlatan ışığı var. Merhum Abdurrahim Karakoç ne güzel söylemiş, İzmir'in sağından Van'ın solundan Erzurum, Edirne, Hatay yolundan kapı kapı tekmil Anadolu'ndan bir sabah gelecek kardan aydınlık.

Burada on yıllardır hasretle beklediğimiz kardan aydınlığın muştusu var. Rabbime bizlere bugünleri görmeyi nasip ettiği için hamd ediyorum. Yapamazsın diyenlere inat biz yaparız diyen, imkansız görünen nice hayali kısa sürede gerçeğe dönüştüren bu milletin inandığında ve çalıştığında neleri başarabileceğini gösteren hasılı fikir, yürek ve alın teri ile büyük bir başarı hikayesi yazan TEKNOFEST gençliğine teşekkür ediyorum. Sizler Türkiye'nin müreffeh ve parlak geleceğisiniz. Sizler canları pahasına bu toprakları bizlere vatan olarak bırakan aziz şehitlerimizin kabul olmuş duasısınız. Sizler asrımızın Cezeri'si, Harezmi'si, İbn-i Sina'sı, Mimar Sinan'ı, Ali Kuşcu'su, Hazerfen Çelebi'si, Katip Çelebi'siniz. Sizler Nuri Demirağ'ların, Vecihi Hürkuş'ların, Şakir Zümre'lerin, Nuri Killigil'lerin idealini gerçekleştirecek nesilsiniz. Millete sevdalı bu vizyonerlerin engellere rağmen başlattıkları hamleyi inşallah sizler omuzlayacak, hak ettiği yere inşallah siz taşıyacaksınız.

