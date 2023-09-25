7 ay geride kaldı! Elazığ'da deprem konutlarında örnek daire tamamlandı Kahramanmaraş'ta merkezli depremlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Elazığ’da temeli atılan TOKİ konutlarının örnek dairelerinde sona gelindi.

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İHA

Türkiye, 7 ay önce asrın felaketini yaşadı.

Devletin tüm imkanlarını seferber ettiği 11 kentte, çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından adeta yerle bir olan kentler, yeniden ayaklandırılmaya başladı.

Öyle ki ekipler, o günden bu yana bölgeden ayrılmadı.

Bir yanda enkazlar kaldırılırken bir yandan da afet konutları yükseldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan temelini attı

Söz verildiği gibi 1 yıl içinde teslim edilmesi planlanan afet konutlarından biri daha tamamlandı.

İlk konutların temelleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılmıştı.

İlk etapta 505 konutun yapılacağı Elazığ'da merkeze bağlı Aşağıdemirtaş köyünde TOKİ tarafından yapımı devam eden konutlarda, çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Konutlar tamamlandı

Erdoğan’ın temelini attığı TOKİ konutlarının örnek dairesi de tamamlandı.

Depremzede vatandaşlara evlerini bir an önce teslim etmek istediklerini belirten inşaat mühendisi Ceyda Sucu, depremzede vatandaşlar bir kışı daha farklı yerlerde geçirmesinler diye çalışmalarının hızlı bir şekilde ilerlettiklerini söyledi.

"Amacımız kış mevsimine kadar buraları tamamlamak"

Sucu şu ifadeleri kullandı:

Burada bulunan dairelerimizin hepsi 3+1 85 metrekaredir. Yapımı tamamlanan bu dairede ufak eksikliklerimiz kaldı. Aynı şekilde diğer bloklarımızın dairelerinde de çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Amacımız, kış mevsimine kadar buraları tamamlayarak depremzede vatandaşlarımıza teslim etmek. Çünkü bir soğuk kış mevsimi geçirmelerini istemiyoruz. TOKİ’nin en büyük ayrıcalığı tünel kalıp olduğu için hızlı bir şekilde çalışmalarımız ve ince işlerimiz de çok hızlı bir şekilde devam ediyor. İlk örnek dairemiz tamamlandı amacımız bütün blokların hızlı bir şekilde devam etmesidir. Bir an önce konutlarımızı yaparak depremzede vatandaşlarımıza teslim etmeyi planlıyoruz.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)