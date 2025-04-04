Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarında, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin sağlık sürecine de değindi.

Devlet Bahçeli ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, devamında Bahçeli'ye sağlık sıhhat dileyerek, "Yapacağımız daha çok şey var." ifadelerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"BİZLER BU ÜLKEYE FAYDASI OLAN BÜYÜKLERİMİZİN YANINDA OLDUK VE OLACAĞIZ"

Devlet Bey ile telefonda görüştüm; Rahmetli Türkeş'e dualarımızı yaptığımızı kendilerine söyledim. Allah rahmet eylesin mekanı cennet eylesin. Bizler bu ülkeye faydası olan büyüklerimizin yanında olduk ve olacağız.

"'NASILSINIZ' DİYE SORDUĞUMUZDA VERDİĞİ CEVAP 'GAYET İYİ' OLDU"

Allah, Devlet Bahçeli dostumuza sağlık sıhhat versin. "Nasılsınız" diye sorduğumuzda verdiği cevap 'gayet iyi' oldu.Yapacağımız daha çok şey var.

DEVLET BAHÇELİ'NİN SAĞLIK SÜRECİ

MHP'den 6 Şubat'ta yapılan resmi açıklamada, 77 yaşındaki Devlet Bahçeli'nin kalp kapakçığı ameliyatı geçirdiği ve kalp kapağının değiştirildiği duyurulmuştu.

Açıklamada, Bahçeli'nin 4 Şubat’ta "planlı tetkik ve tedavileri için" hastaneye yatırıldığı, 10 yıl önce takılan kalp kapağında ortaya çıkan dejenerasyon bulguları nedeniyle 6 Şubat’ta yeni bir ameliyat yapıldığı belirtilmişti.

Bahçeli, başarılı geçen operasyonun ardından taburcu edilmiş ve evinde istirahat sürecine geçmişti.

AYLIK ARANIN ARDINDAN İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Devlet Bahçeli, 2 aylık aranın ardından bugün ilk kez mesaisine başladı...

İstirahati sonrası ilk olarak Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarına ziyarette bulunan Bahçeli, çıkışta da kendisini bekleyen vatandaşları bozkurt işareti yaparak selamladı.