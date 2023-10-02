Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokayev'le Türkiye - Kazakistan ilişkilerini görüştü İki ülke arasındaki ilişkileri değerlendiren liderler, son küresel gelişmeleri masaya yatırdı. Erdoğan ve Tokayev, Kazakistan'da düzenlenecek zirveyle ilgili de konuştu.

AA & Ensonhaber

Türkiye ile Kazakistan arasında, ülke liderleri düzeyinde görüşme gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'dan mevkidaşı Kasım Cömert Tokayev ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede masadaki konular

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler ele alındı.

Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi, kasım ayında Kazakistan'da düzenlenecek.

Erdoğan ve Tokayev, zirvenin gündem başlıklarına dair karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Tokayev-Fidan görüşmesi

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, geçen ay, Dışişleri Bakanı olarak ilk kez Astana’ya resmi ziyaret gerçekleştiren Hakan Fidan’ı kabul etmişti.

Tokayev, yeni görevinde başarılar dilediği Fidan'ın Kazak-Türk ilişkilerinin daha da geliştirilmesine önemli katkılar yapacağından emin olduğunu söylemişti.

"Türkiye çok önemli stratejik ortak"

İki ülke cumhurbaşkanlarının görüşmelerinde yüksek düzeyli anlaşmalara imza attıklarını hatırlatan Tokayev, Kazakistan için Türkiye’nin çok önemli stratejik ortak olduğunu vurgulamıştı.

Bakan Fidan da iki ülke arasındaki iş birliğini, bunun yanı sıra bölgesel ve uluslararası arenadaki potansiyeli daha da yüksek seviyeye çıkarmaya niyetli olduklarını söylemişti.

Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, bu yıl kasımda Kazakistan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında ikili stratejik ilişkileri daha geniş şekilde ele almayı planladığını aktarmıştı.