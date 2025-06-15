Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü

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İsrail ile İran 3 gündür çatışıyor..

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği sürüyor..

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 24 saat içinde ABD Başkanı Donald Trump ile ikinci kez telefonda görüştü..

İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre görüşmede, iki lider İsrail ile İran arasındaki çatışma ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı..

BÖLGEDE BARIŞ İÇİN BİR AN ÖNCE HAREKETE GEÇİLMESİ GEREKTİĞİNİ VURGULADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail ile İran arasında çatışmaların sona erdirilmesi ve bölgede barışın tesisine yönelik ABD Başkanı Trump’ın yaptığı son açıklamaları memnuniyetle karşıladığını, tüm bölgeyi ateşe atabilecek bir felaketin engellenmesi için bir an önce harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı.

ÇÖZÜM DİPLOMASİ VURGUSU

Nükleer anlaşmazlığın çözümü için yegâne yolun diplomasiden geçtiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yolda Türkiye’nin kolaylaştırıcılık dahil her türlü gayreti sergilemeye hazır olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan şiddet sarmalının iki taraf için de geri dönülemez ekonomik ve sivil zararlara sebep olduğunu, bu tehlikeli gidişata engel olunması gerektiğini ifade etti.