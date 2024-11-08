Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump'ı davet ettik

Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan ve Macaristan'da katıldığı programlarda devlet liderleri ile temaslarda bulundu.

Kırgızistan'da bir dizi açılışa katılan ve iki ülke arasındaki anlaşmalara imza atan Erdoğan, daha sonra Macaristan'a giderek 5. Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katıldı.

Erdoğan, yurda dönüşte uçakta gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TRUMP'A DAVET

Donald Trump'ın ABD seçimleri kazanmasına ilişkin konuşan Erdoğan, "Trump kampanyasını gerçekten çok çok güçlü bir şekilde yılmadan, usanmadan, direnerek devam ettirdi. Elon Musk onunla el ele, baş başa verdi." dedi.

Trump ile samimi bir görüşme yaptıklarını da dile getiren Erdoğan, "Seçim sürecini ve Türkiye- ABD arasındaki iş birliğini ele aldık. Bundan sonraki sürece yönelik Türkiye ile ilgili de güzel ifadeleri oldu. Kendisini ülkemize davet ettik." ifadelerini kullandı.

"MODEL ORTAKLIĞIMIZ TARTIŞILMAZ"

Türkiye ile ABD'nin ikili ilişkiler ve bölgesel meseleleri iş birliğiyle çözebileceğini de sözlerine ekleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Trump’la daha önceki başkanlık döneminde de beraber çalıştık. Zaman zaman fikir ayrılıkları yaşansa da Türkiye ve ABD’nin model ortaklığı tartışılmaz." şeklinde konuştu.

"KAMPANYASINA YILMADAN GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE DEVAM ETTİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı seçilen Trump ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

Öncelikle bu seçimin Amerika Birleşik Devletleri’ne, bölgemize ve dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum. Sayın Donald Trump seçim sürecinde suikast girişimi dahil birçok güçlükle gerçekten büyük bir mücadele örneği verdi. Malum, kendisini vurmaya yeltendiler, mermi kulağını sıyırdı. Elleri kelepçeli halde karakollara götürdüler. Bütün bu olaylar cereyan ederken o, seçim kampanyasını gerçekten çok çok güçlü bir şekilde yılmadan, usanmadan, direnerek devam ettirdi. Bu, her siyasetçinin rahat rahat başaracağı bir uğraş değildir. Trump bunu başardı. Seçimin ilk dönemlerine girerken hep söylenen şuydu; “Kamala Harris açık ara bu seçimi alır.” Hep bunu söylediler. Trump’a da doğrusu şans vermiyorlardı. Fakat son dönemece girildiğinde fark sürekli açılmaya başladı.

"SAMİMİ BİR GÖRÜŞME YAPTIK"

Trump inanmıştı ve neticeyi de başarılı bir şekilde aldı. Bu süreçte yanında sadece Elon Musk vardı. Elon Musk onunla el ele, baş başa verdi. Bütün bu yargı süreci de dahil olmak üzere bu kadar yüklenmelerine rağmen Trump, bence çok çok başarılı bir sınavı yılmadan, usanmadan atlattı. Neticede seçimi aldı. Sayın Trump ile samimi bir görüşme yaptık. O esnada aile yemeğindeydiler. Elon Musk ve Musk’ın çocuğu yanındaydı ve kendileriyle görüşmemizi bu şekilde yaptık.

"SEÇİM SÜRECİNİ VE İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İŞ BİRLİĞİNİ ELE ALDIK"

Seçim sürecini ve Türkiye - Amerika Birleşik Devletleri arasındaki iş birliğini ele aldık. Bundan sonraki sürece yönelik Türkiye ile ilgili de güzel ifadeleri oldu. Kendisini ülkemize davet ettik. Temenni ederim ki davetimize de icabet eder ve böylece Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri arasındaki iş birliğini geçmiş dönemden farklı bir şekilde güçlendiririz. Çünkü ABD ile aramızda F-35 konusu bulunuyor. S-400 ile ilgili bir süreç var. F-35 konusu ile ilgili Trump’ın başkanlığı döneminde Türkiye’den bahsederken “Parayı verdiler buna rağmen siz hala uçakları vermiyorsunuz?” beyanları bulunuyor.

"İŞ BİRLİĞİ İLE BUNLARIN ÜSTESİNDEN GELMEK MÜMKÜN"