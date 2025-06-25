Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump'ın Gazze planını konuşmadık

NATO Zirvesi için Hollanda'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamalarda bulundu.

Bir gazeteci, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinde kumarhanelerin de yer alacağı Gazze Planı'nın geçip geçmediğini sordu.

"TRUMP AKILLI BİRİDİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanıtı ise şöyle oldu:

Gazze'de kumarhaneler olması gündemimize gelmedi. Böyle bir şey gündeme gelse benim duruşum bellidir, Sayın Trump akıllı biridir, kime hangi soruyu soracağını da iyi bilir. Böyle bir şey aramızda geçmedi.

TRUMP'IN GAZZE PLANI

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze planının yapay zeka versiyonunu hazırlatarak Instagram hesabından paylaşmıştı.

Videoda Trump'ın tatil beldesine dönüştürülmüş, kumarhanelerle donatılmış Gazze'de Netanyahu ile havuz keyfi yaptığı anlar dikkat çeken detaylar arasında olmuştu..