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- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Turist atağı başlayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Turist atağı başlayacak
- AA & Ensonhaber
- 11.06.2021 - 14:49
- Güncelleme : 11.06.2021 - 15:08
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Üsküdar'da Burhaniye Şehriban Hatun Camii açılışına katıldı.
Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan'ın gündeminde turizm konusu vardı.
TURİZM DEĞERLENDİRMESİ
Erdoğan, koronavirüs salgını döneminde yürütülen aşılama sürecini değerlendirerek, "32 milyonu yakaladık. Bir taraftan da aşılarımız geliyor. Gerek BioNTech, bunun yanında Çin'le yaptığımız görüşmeler, anlaşmalar var." dedi.
Ülkeye turist gelişi konusunda ilgili bakanların görüşmelerini sürdürdüğünü belirten Erdoğan, "Süratle bir turizm atağı, turist atağı başlayacak." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnşallah bir turist atağı başlayacak ViDEO
İNGİLTERE VE RUSYA İLE TEMASLAR SÜRÜYOR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere'yle temasların devam ettiğini kaydetti.
Erdoğan, ayrıca Rusya'dan bir heyetin Antalya'ya gelerek turizme yönelik görüşmeler gerçekleştireceğini bildirdi.