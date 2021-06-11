Cumhurbaşkanı Erdoğan: Turist atağı başlayacak

Koronavirüs aşılama kampanyasının kesintisiz devam ettiğini ifade eden Erdoğan, turizmi değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Üsküdar'da Burhaniye Şehriban Hatun Camii açılışına katıldı.

Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan'ın gündeminde turizm konusu vardı.

TURİZM DEĞERLENDİRMESİ

Erdoğan, koronavirüs salgını döneminde yürütülen aşılama sürecini değerlendirerek, "32 milyonu yakaladık. Bir taraftan da aşılarımız geliyor. Gerek BioNTech, bunun yanında Çin'le yaptığımız görüşmeler, anlaşmalar var." dedi.

Ülkeye turist gelişi konusunda ilgili bakanların görüşmelerini sürdürdüğünü belirten Erdoğan, "Süratle bir turizm atağı, turist atağı başlayacak." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnşallah bir turist atağı başlayacak ViDEO

İNGİLTERE VE RUSYA İLE TEMASLAR SÜRÜYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere'yle temasların devam ettiğini kaydetti.

Erdoğan, ayrıca Rusya'dan bir heyetin Antalya'ya gelerek turizme yönelik görüşmeler gerçekleştireceğini bildirdi.