Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk lirası olanlar buyursun hastanelerimiz açık

Türkiye’nin yakından takip edilen bir ülke haline dönüştüğünü dile getiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk lirası olanları hastanelere davet etti.

Türkiye İnovasyon Haftası İnovalig Şampiyonları Ödül Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, enflasyon mesajı verdi, Türk lirası vurgusu yaptı.

Cumhurbaşkanı’nın hedefinde Londra’da hamburger yiyen Kemal Kılıçdaroğlu da vardı.

“Ülkemizin esamesinin dahi okunmadığı birçok alanda artık yakından takip edilen bir ülke olduk” diyerek sözlerine başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin savunma sanayide çığır açtığını dile getirdi.

“Ambargolara, şantajlara, baskılara rağmen başardık”

Erdoğan, “Savunma Sanayii'nde Şampiyonlar Ligi'ne yükseldik. Savunma Sanayii, ihracatıyla ülkemizin lokomotif sektörlerinden biri haline dönüştü. 1.600'den fazla firmamız bulunuyor. 62 savunma projesi yürütülürken bugün bu sayısı 757'ye geçti. Savunma projelerimizin bütçesini 5,5 milyar dolardan 75 milyar doların üzerine çıkardık. Bunları gizli açık ambargolara, şantajlara, baskılara rağmen başardık.” dedi.

“Türk lirası olanlar buyursun hastanelerimiz açık”

“Eskiden cebinde doları olanlar Cleveland'a gidiyordu. Şimdi diyoruz ki cebinde Türk lirası olanlar buyursun hastanelerimiz açık” diyen Cumhurbaşkanı, tablonun tamamen tersine çevrildiğini aktardı.

Erdoğan, şöyle devam etti:

“Birkaç ay içinde Togg’u yollarımızda göreceğiz”

“Göreve geldiğimizde adeta iflasın eşiğinde olan THY, şimdi yolcu sayısında rekordan rekora koşuyor. Karadeniz gazını milli sisteme dahil etme çalışmalarımız devam ederken, petrolle ilgili de çeşitli illerimizden güzel haberler geliyor. Önümüzdeki dönemde günlük petrol üretimini 100 bin varile çıkarmayı planlıyoruz. Togg ile milletimizin 60 yıllık bir hayalini daha gerçeğe dönüştürüyoruz. Togg’un en son teknolojiye sahip üretim üssünü 29 Ekim'de açtık. Togg’un testleri şu anda devam ediyor. Birkaç ay içinde Togg’u yollarımızda göreceğiz. Bunlara mesajımızı Gemlik'ten Devrim Otomobili ile verdik.





“Vizontele muhalefeti kendi cahilliği ile baş başa bırakıyorum”

Togg'un fabrika açılışına gelmeyip, 10 bin kilometre öteye hamburger yemeye giden vizontele muhalefetini kendi cahilliği ile baş başa bırakıyorum. Hamburger burada çok ama TOGG yok. Türkiye'nin meselelerine yerli ve milli çözümler üretmek yerine ithal ekonomi komiserlerinden medet umanları bir an önce içinde bulundukları gaflet uykusundan uyanmaya davet ediyorum. O sancılı, sıkıntılı günlerde ekonomide kontak kapatmadık.

“Düşük faizin enflasyondaki olumlu etkilerini hissedeceğiz”

Biz projelerimiz dahil yatırımlarına yenilerini ekledik. Şirketlerimize istihdamı devam ettirmeleri konusunda teşvik sağladık. Şirketlerimiz krizi fırsata çevirme yolunda takdire şayan bir başarı yakaladılar. Salgına rağmen ekonomik büyümesini sürdüren sayılı ülkelerden birisiyiz. Düşük faizin enflasyondaki olumlu etkilerini hissedeceğiz.”