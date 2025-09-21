Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkevi’ne geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği sürüyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kapsamda da Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu'na hitap etmek ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'ye gitti.

TSİ 20.30'da "TRK" uçağıyla ABD'nin New York şehrine gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'nda Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve New York Başkonsolosu Büyükelçi Muhittin Ahmet Yazal karşıladı.

TÜRKEVİ ÖNÜNDE YOĞUN İLGİ

Karşılamanın ardından Cumhurbaşkanı ve beraberindeki heyet havalimanından konaklayacağı Türkevi'ne doğru yola çıktı.

Türkevi'nin önünde ise, kalabalık bir grup saatler önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmek için toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkevi'nin önünde büyük ilgi ve sevgi gösterisiyle karşılandı.

MİNİK MAHİR'İ KUCAĞINA ALDI

Kendisini bekleyenlerle selamlaşan Erdoğan'ın dikkatini ise küçük misafir çekti.

Almanya'nın Köln kentinden gelen bir çiftin oğullarını kucağına alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, minik Mahir'i bir süre sevdi.

Ortaya ise iç ısıtan görüntüler çıktı.

"EVLADIMIZA VEREBİLECEĞİMİZ EN GÜZEL ANI, ÇOK MUTLUYUZ"

Bebeğin ailesi ise Ensonhaber mikrofonlarına yaşadığı duyguları şu ifadelerle anlattı: