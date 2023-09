Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye yatırımcıların güvenli limanı

ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk-Amerikan İş Konseyi yemeğinde önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:

"Türkiye yatırımcılara güvenli liman olmayı sürdürüyor"

"ABD ile ticaret hedefimiz 100 milyar doları yakalamak"

"ABD ile ikili ticaret hacmimiz 32 milyar doları aştı"

"Enflasyonu artıran yapısal unsurları ortadan kaldırmayı hedefliyoruz"

"Savunma sanayisi alanındaki engellerin ortadan kaldırılmasını bekliyoruz"

ABD ile çelik ve alüminyum sektöründeki ilave gümrük vergileri gibi tek taraflı uygulamalardan kaynaklanan sorunları aşmayı ümit ettiklerini vurgulayan Erdoğan, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Aynı şekilde savunma sanayisi alanındaki işbirliğimizin geliştirilmesinin önüne çıkarılan engellerin de bir an evvel ortadan kaldırılmasını bekliyoruz. Bölgesinin istikrar abidesi olan Türkiye'nin jeopolitik öneminin ve ekonomide sunduğu fırsatların buralarda tanıtılmasında sizlere de önemli görevler düşüyor. Türkiye-Amerika ilişkilerinin ilerletilmesi için özel sektörün, siz değerli iş dünyasının ve iş konseylerinin çabalarını her zaman takdirle karşılıyoruz. Bu alandaki gayretlerinizin artarak sürmesini temenni ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisimizin yanı sıra büyükelçiliklerimizin, konsolosluklarımızın, ticaret müşavirliklerimizin ve devletimizin tüm kurumlarının sizlere her türlü desteği vermeye hazır olduğunu tekrar ifade ediyorum."