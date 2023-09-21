Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye yatırımcıların güvenli limanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye siyasi istikrar, genç nüfus, modern lojistik altyapısıyla uluslararası yatırımcılara güvenli liman olmayı sürdürüyor." dedi.

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ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk-Amerikan İş Konseyi yemeğinde önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:

"Türkiye yatırımcılara güvenli liman olmayı sürdürüyor"

"Türkiye, siyasi istikrarı, eğitimli iş gücü, genç nüfusu, geniş iç pazarı ve bölgesel pazarlara erişimiyle, stratejik konumu ve modern lojistik altyapısıyla uluslararası yatırımcılar için güvenli liman olmayı sürdürüyor. Bölge ülkeleriyle tesis ettiğimiz yakın diyalog sayesinde bu konumumuzu daha da perçinliyoruz. Geçen ay Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne yaptığımız ziyarette toplam değeri 50 milyar doları aşan anlaşmalar imzaladık."

"ABD ile ticaret hedefimiz 100 milyar doları yakalamak"

"ABD ile ilişkilerimizi siyasi düzlemde ilerletirken ekonomik anlamda da güçlendirmeliyiz. ABD ile ticaret hedefimiz 100 milyar doları yakalamak. Bunun için karşılıklı olarak gayretlerimizi artırmamız gerekiyor. ABD ile NATO çerçevesindeki ortaklığımızı güçlendirerek sürdürmeyi arzu ediyoruz."

"ABD ile ikili ticaret hacmimiz 32 milyar doları aştı"

"ABD geçen yıl en fazla ihracat yaptığımız 2'nci, en fazla ithalat yaptığımız 5'inci ülke oldu. 2022 sonunda ikili ticaret hacmimiz 32 milyar doları geçti. Seçimler sonrasında ülkemizin ekonomik istikrarına olan güvenin pekiştiğini memnuniyetle müşahede ediyoruz."

"Enflasyonu artıran yapısal unsurları ortadan kaldırmayı hedefliyoruz"

"Ekonomik büyümeden taviz yok. OVP ile öncelikli reform adımlarını belirledik. Enflasyonu artıran yapısal unsurların ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Döviz kurumuzun dengeye kavuştuğunu görüyoruz. OVP ile temel odağımız yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı önceleyen politikalarımız sayesinde sürdürülebilir bir büyüme ikliminin tesisidir."

"Savunma sanayisi alanındaki engellerin ortadan kaldırılmasını bekliyoruz"

ABD ile çelik ve alüminyum sektöründeki ilave gümrük vergileri gibi tek taraflı uygulamalardan kaynaklanan sorunları aşmayı ümit ettiklerini vurgulayan Erdoğan, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Aynı şekilde savunma sanayisi alanındaki işbirliğimizin geliştirilmesinin önüne çıkarılan engellerin de bir an evvel ortadan kaldırılmasını bekliyoruz. Bölgesinin istikrar abidesi olan Türkiye'nin jeopolitik öneminin ve ekonomide sunduğu fırsatların buralarda tanıtılmasında sizlere de önemli görevler düşüyor. Türkiye-Amerika ilişkilerinin ilerletilmesi için özel sektörün, siz değerli iş dünyasının ve iş konseylerinin çabalarını her zaman takdirle karşılıyoruz. Bu alandaki gayretlerinizin artarak sürmesini temenni ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisimizin yanı sıra büyükelçiliklerimizin, konsolosluklarımızın, ticaret müşavirliklerimizin ve devletimizin tüm kurumlarının sizlere her türlü desteği vermeye hazır olduğunu tekrar ifade ediyorum."

Notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TAİK üyeleriyle bir araya geldiği yemek öncesi Türkevi önünde toplanan Ahıska Türkleri ile bir süre sohbet etti.

Sohbet sırasında, Erdoğan'ı görmek için Philadelphia'dan geldiklerini, 3 çocuğu ve 9 torunu olduğunu anlatan bir kadın, "Geldiğiniz için teşekkür ederiz, çok dua ediyoruz size. Ayağınıza taş değmesin." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunun üzerine kadına teşekkürlerini ileterek, "Bizlere dua edin." ifadesini kullandı.