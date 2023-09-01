Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Başkanlığı'nda 2023-2024 Adli Yıl Açılış Töreni'nde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan törende, yeni anayasa çalışmasıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.
"Ağır bedeller ödemiş bir milletin yeni bir anayasayı anasının ak sütü kadar hak ettiğini düşünüyoruz"
Türkiye Yüzyılı vizyonunun yeni bir anayasa ile daha da güçleneceğini söyleyen Erdoğan, "İstiklal için bu kadar ağır bedeller ödemiş bir milletin yeni bir anayasayı anasının ak sütü kadar hak ettiğini düşünüyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz böyle bir Anayasa ile daha da güçlenecek." dedi.
Sözlerine devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni anayasanın 85 milyonu kapsayacak bir metin olması gerektiğini belirtti.
Yeni anayasa sürecine destek vermeye çağırdı
Siyasi partilerden, yüksek mahkemelerden, üniversiteler ve vatandaşları sürece katkı vermeye davet eden Erdoğan, yeni anayasa girişimlerinin tekrar başlatılacağını duyurdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili şunları söyledi:
"Bizim siyasi hayatımızın her döneminde dile getirdiğimiz, hükümet teklifi olarak da milletimizin önüne koyduğumuz bir hayal var. Bu hayal Türkiye'yi darbe anayasasından kurtararak yeni sivil anayasaya kavuşturmaktır. İstiklal için bu kadar ağır bedeller ödemiş bir milletin yeni bir anayasayı anasının ak sütü kadar hak ettiğini düşünüyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz böyle bir Anayasa ile daha da güçlenecek. 85 milyonun sahipleneceği bir metni milletin takdirine sunmamız gerekiyor. Siyasi partilerin, yüksek mahkemelerimizin, üniversitelerimizin ve milletimizin her bir ferdini bu sürece katkı vermeye davet ediyorum. Yeni bir anayasa için girişimlerimizi tekrar başlatacağız. Sizlerin de bu sürece destek vermenizi, hazırlıklı olmanızı bekliyorum."