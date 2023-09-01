Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimiz yeni anayasayı anasının ak sütü gibi hak ediyor Meclis'in açılmasıyla birlikte demokrasi, ekonomi ve özgürlüklerin tamamlayıcısı olacak yeni bir anayasa için çalışmalara başlanacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "85 milyonun tamamının sahipleneceği ve 'İşte benim anayasam' diyerek baş tacı edeceği bir metni, artık milletin takdirine sunmamız gerekiyor" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Başkanlığı'nda 2023-2024 Adli Yıl Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan törende, yeni anayasa çalışmasıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

"Ağır bedeller ödemiş bir milletin yeni bir anayasayı anasının ak sütü kadar hak ettiğini düşünüyoruz"

Türkiye Yüzyılı vizyonunun yeni bir anayasa ile daha da güçleneceğini söyleyen Erdoğan, "İstiklal için bu kadar ağır bedeller ödemiş bir milletin yeni bir anayasayı anasının ak sütü kadar hak ettiğini düşünüyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz böyle bir Anayasa ile daha da güçlenecek." dedi.

Sözlerine devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni anayasanın 85 milyonu kapsayacak bir metin olması gerektiğini belirtti.

Yeni anayasa sürecine destek vermeye çağırdı

Siyasi partilerden, yüksek mahkemelerden, üniversiteler ve vatandaşları sürece katkı vermeye davet eden Erdoğan, yeni anayasa girişimlerinin tekrar başlatılacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili şunları söyledi: