Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin nükleer enerji yolculuğunu anlattı Dün nükleer yakıta kavuşan Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin 60 yıllık bir hayal olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Engellemelere ve karalama kampanyalarına rağmen, gelişmiş ülkelerin yıllardır kullandığı yeşil enerji teknolojisini ülkemize kazandırdık” dedi.

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Türkiye'ye enerji alanında klasman atlatacak olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali, nükleer yakıta kavuştu.

Taze nükleer yakıtın tesise gelmesiyle santral, "nükleer tesis" statüsü kazandı.

Böylelikle Türkiye, nükleer enerji kullanan seçkin ülkeler topluluğunun tam üyesi oldu.

Türkiye'nin enerji yolculuğu

Sıfır emisyonla elektrik üretebilecek, Türkiye’nin 2053 hedefine de katkı sağlayacak olan Akkuyu NGS’deki tüm üniteler, 2028 yılına kadar hizmete girecek…

Santralin hayata geçmesinde büyük bir pay sahibi olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, sosyal medya hesabından gençlere Türkiye'nin nükleer enerji yolculuğunu anlattı.

Paylaşımına “Sevgili genç kardeşim” diye başlayan Erdoğan, dün Türkiye'nin 60 yıllık bir hayalini daha gerçeğe dönüştürmenin gururunu yaşadıklarını, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’ne nükleer yakıtı getirdiklerini belirtti.

"Peki neden 60 yıl?"

Böylece santralin, "nükleer tesis" hüviyeti kazandığına işaret eden Erdoğan, şöyle devam etti:

Peki neden 60 yıl? Bunun hikayesini anlatayım sizlere. Türkiye'nin nükleer enerji yolculuğu ilk defa 1956 yılında rahmetli Menderes döneminde başladı. Ancak diğer tüm kalkınma hamleleri gibi bu da 27 Mayıs darbesiyle akamete uğradı. 70'li yılların sonunda bir Avrupa ülkesiyle yapılan nükleer santral inşa etme projesi, 100 milyon dolar bulunamadığı için maalesef başarılı olamadı. Merhum Özal'ın samimi çabaları da ne yazık ki hedefine ulaşamadı.

"Engellemelere ve karalamalara rağmen kazandırdık"

Türkiye'nin bundan dolayı sadece zaman kaybetmediğini, milyarlarca dolar enerji faturası ödeyip milyarlarca dolar değerinde bir kaynaktan mahrum bırakıldığını aktaran Erdoğan, şunları kaydetti: