Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye yakışır bir tesisi İstanbul'a kazandıracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Basketbol Gelişim Merkezi şantiyesinde yaptığı konuşmada, "Kompleks 24 saat yaşayan bir merkez olarak spora hizmet edecek" dedi.
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Yayınlanma:
28.07.2023 - 19:01
AA & Ensonhaber
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da yapimı süren Basketbol Gelişim Merkezi'nin şantiyesinde incelemelerde bulundu.
"Türkiye'ye yakışır bir tesis olacak"
Erdoğan incelemeler sonrası yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:
Yeni projemizi bir spor salonundan öte her açıdan göz kamaştıran modern bir spor kompleksi anlayışıyla planladık. Türkiye'ye yakışır bir tesisi İstanbul'a kazandıracağız. Kompleks 24 saat yaşayan bir merkez olarak spora hizmet edecek. 1,5 yıl önce inşasına başladığımız merkezi 2024'ün mart ayında Türk basketbolunun hizmetine sunmayı planlıyoruz.
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