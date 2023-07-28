Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye yakışır bir tesisi İstanbul'a kazandıracağız

AA & Ensonhaber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da yapimı süren Basketbol Gelişim Merkezi'nin şantiyesinde incelemelerde bulundu.

Erdoğan incelemeler sonrası yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

Yeni projemizi bir spor salonundan öte her açıdan göz kamaştıran modern bir spor kompleksi anlayışıyla planladık. Türkiye'ye yakışır bir tesisi İstanbul'a kazandıracağız. Kompleks 24 saat yaşayan bir merkez olarak spora hizmet edecek. 1,5 yıl önce inşasına başladığımız merkezi 2024'ün mart ayında Türk basketbolunun hizmetine sunmayı planlıyoruz.