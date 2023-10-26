Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov'u karşıladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov'u resmi törenle karşıladı.

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ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan diplomasi trafiğini sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov'u resmi törenle karşıladı.

Konuk Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov’un içinde bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin önündeki caddede karşılayan süvariler, Berdimuhammedov’a protokol kapısına kadar eşlik etti.

İki ülkenin milli marşları çalındı

Erdoğan ve Berdimuhammedov’un tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı.

Berdimuhammedov, Muhafız Alayı Tören Kıtası’nı ’Merhaba Asker’ diyerek selamladı.

Törende, tarihte kurulan 16 Türk Devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

İki lider gazetecilere poz verdi

Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Berdimuhammedov, merdivenlerde Türkiye ve Türkmenistan bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

Baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Berdimuhammedov, heyetler arası gerçekleştirecekleri görüşmenin ardından anlaşmaların imza törenine başkanlık edecek ve sonrasında ortak basın toplantısı düzenleyecek.