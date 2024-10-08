Haberler



Gündem



Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan Milli Lideri ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan Milli Lideri ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov ile görüşmesinde iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.