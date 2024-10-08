Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan Milli Lideri ile görüştü
Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye ile Türkmenistan ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, iki ülke ilişkilerinin gelişmeye devam ettiğini, bu kapsamda iş birliğini her alanda daha ileriye taşımak amacıyla çalışmayı sürdüreceklerini belirtti.

TÜRKMENİSTAN'IN BAĞIMSIZLIK GÜNÜ'NÜ KUTLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkmenistan’ın bağımsızlık gününü de tebrik etti.

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Dilay Yalçınkaya Kaynak
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