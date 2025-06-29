Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri ile görüştü

Diplomasi trafiği devam ediyor...

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Millî Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

BÖLGESEL VE KÜRESEL GELİŞMELER KONUŞULDU

Görüşmede Türkiye ile Türkmenistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Türkmenistan ilişkilerinin geliştirilmesi, iş birliğinin daha üst düzeye çıkartılmasını gerektiği belirtti.

DOĞUM GÜNÜNÜ DE KUTLADI

Ayrıca kalıcı bir kurumsal çerçeve kazandırılması için çalışmaya devam ettiklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Berdimuhammedov’un doğum gününü de tebrik etti.