Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdünlü yetkililer ve Hakan Fidan'ı kabul etti Önce Suriye'de Beşşar Esad ile görüşerek Suriyeli mültecilerin dönüşü konusunda anlaşan Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve heyeti bugün Türkiye'de. Dışişleri Bakanı hakan Fidan ile görüşen heyet, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi.

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Orta Doğu'nun en büyük problemlerinden biri siyasi istikrarsızlık ve buna bağlı insan hareketleri.

Arap Baharı ile Suriye'de başlayan iç savaş bunun en dramatik örneklerini ortaya koydu.

2011'den bu yana bölgede başlayan trajedi mülteciler yoluyla tüm dünyaya yayıldı.

Görece geçen yıllara göre Suriye'de daha güvenli bir ortam oluşurken, Orta Doğu'da da yeni bir dönemin kapıları aralandı.

Orta Doğu ve Körfez'de yeni dönem

Körfez ülkeleri arasındaki gerginlik ortadan kalkarken Türkiye de gerilim yaşadığı ülkelerle yeni bir sayfa açtı.

Bu kapsamda pozitif bir döneme girilirken dikkat çekici görüşmeler yaşanıyor.

Ürdün-Suriye görüşmesi: Suriyelilerin dönüşü konusunda fikir birliği

Dün bu dikkat çekici görüşmelerden biri Şam'da gerçekleşti.

Beşşar Esad ve Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Eymen es-Safedi bir araya geldi.

Görüşmeden sonra her iki taraftan da yapılan açıklamalarla Suriyeli mültecilerin geri dönüşü üzerinde anlaşma sağlandığı belirtildi.

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Ürdün heyeti Türkiye'de

İkinci en çok Suriyeli mülteciyi ağırlayan ülke olan Ürdün heyeti bugün, en çok Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye'de...

Bu özellikleri bakımından dikkat çeken iki ülke heyetleri arasında yoğun bir görüşme trafiği yaşandı.

Hakan Fidan, heyetle birlikte Külliye'de

Önce Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, mevkidaşı Eymen es-Safedi ile görüştü.

Bu görüşmenin ardından Fidan, Safadi ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, misafirlerini Fidan ile birlikte ağırladı.

Görüşmeye ilişkin açıklama yapılmazken Suriyelilerin dönüşü konusunun ağırlıklı gündem olduğu tahminleri yapıldı.

Görüşmeden bir de fotoğraf yayınlandı.