Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, elektrik faturalarında muhalefetin anlattığı gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirterek, "Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz" dedi.

Koronavirüsü atlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışmalarına kaldığı yerden devam ediyor...

Kısıklı'daki konutundan cuma namazı için ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'daki Çamlıca Camii'ne geçti.

Erdoğan, cami çıkışında basın mensupları ile bir araya geldi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, evden yürüttüğü çalışmalarını anlattı.

"RUSYA-UKRAYNA KRİZİ İLE İLGİLİ ATTIĞIMIZ ADIMLAR VAR"

Açıklamalarında muhalefetin elektrik faturaları konusundaki çıkışına da değinen Erdoğan, şu sözleri kaydetti:

"Sürekli Ankara’dan gelen notlar var, onları inceliyorum. Görüşmeler yaptığım ülkelerin liderleriyle ilgili ve o ülkelerle ilgili gelen notlar… Malum şu anda tabii bir Rusya Ukrayna krizi var. Bununla ilgili attığımız adımlar var. Ukrayna ziyaretinden sonra Türkiye’yi takip eden ülkeler var. Bu görüşmeleri de yürütmüş olduk. Öbür tarafta Libya’da gelişmeler var, orayı takip ediyoruz. Aynı şekilde yine Azerbaycan ile ilgili gelişmeler olumlu istikamette yürüyor.





"DÜNYADAN KOPUK LİDERLİK OLMAZ"

Fakat dünyadan kopuk bir siyaset veya liderlik olmaz. Dünyayı da yakından takip ediyoruz. Gerek Avrupa gerek Amerika. Hepsini yakından takip ederken, bir diğer taraftan muhalefetin maalesef elektrik konusundaki spekülatif gayretlerini boşa çıkarmak gerekiyor.

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"MUHALEFETİN YAYGARASINI KOPARDIĞI GİBİ BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL"

Aslında muhalefetin anlattığı, yaygarasını kopardığı gibi bir durum söz konusu değil.

Batı'da doğalgaz fiyatları, elektrik fiyatları nerelerde. Biz şu anda vatandaşımızı çok daha rahatlatabilmek için elimizden gelen her türlü gayreti yaptık. Ve her türlü indirimi uyguladık. Uygulamaya da devam ediyoruz. Biz vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz."

KILIÇDAROĞLU'NUN ELEKTRİK FATURASI ÇIKIŞI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda evinde çektiği video mesajını yayınlamış, elektriğe yapılan zamlara yönelik, “Erdoğan 31 Aralık gecesi imzaladığı zamları geri çekinceye kadar, ben bugünden itibaren gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim." ifadelerini kullanmıştı.

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