Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlattıklarını söylerken, bu adımla kiraların da düşmeye başlayacağının altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından kameraların akrşısına geçerek halka seslendi.

Erdoğan ekonomiden dış siyasete birçok konuda değerlendirmelerde bulunurken merakla beklenen sosyal konut projesi konusuna da değindi.

TOKİ vasıtasıyla 1 milyon 170 bin kişiyi ev sahibi yaparak ekonomik ve güvenli konut üretiminde başarı ortaya koyduğunu söyleyen Erdoğan, "1,5 yıl önce de 100 bin konut projemize yoğun talep aldık. Pek çok ilimizde sanayi alanlarını dışarıya taşıyoruz.

"Sosyal konut projesinde hazırlıklar bitmek üzere"

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz. İlk kez ev sahibi olacakların sabırsızlıkla beklediği projenin hazırlıkları bitmek üzere.

"Kira öder gibi ev sahibi yapacağız"

Vatandaşlarımızı kira öder gibi taksitlerle, yerel ve yatay mimari anlayışına göre inşa edilmiş konut projeleriyle ev sahibi yapacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vatandaşımızı kira öder gibi ev sahibi yapacağız VİDEO



"Kiraların düşmesine de yardımcı olacaktır"



Sıfır atık modeliyle yenilenebilir malzemelerden bir proje gerçekeleştireceğiz. Bu adım son dönemde ciddi şikayet edilen kiraların düşmesine de yardımcı olacaktır.

"Projeyi detaylarıyla açıklayacağız"



İlk defa evlenen gençlerimiz de kota sahibi olacaktır. Önümüzdeki ay projeyi detaylarıyla açıklayacağız.



Şehit yakınları ve gazilerimiz ile emeklilerimize özel kontenjan ayıracağız. İlk defa evlenen gençlerimiz projede kota sahibi olacak"

