Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Giorgia Meloni ilk kez görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Giorgia Meloni ilk kez görüştü

Endonezya'nın ev sahipliğinde yapılan G20 Liderler Zirvesi'nde bu yıl çok sayıda ilk yaşanıyor. Bunlardan biri ise İtalya'nın yeni başbakanı Giorgia Meloni ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bali'de, G20 Liderler Zirvesi'ndeki temaslarına başladı.

Zirve için Apurva Kempinski'ye gelen Erdoğan, burada resmi karşılama törenine katıldı.

Zirveye ev sahipliği yapan Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılayarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Zirvede çok sayıda ilk yaşandı

Bu yıl gerçekleşen G20 Liderler Zirvesi çok sayıda ilke de sahne oluyor.

Putin zirveye katılmayan liderler arasında yer alırken, Biden ise Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ilk kez görüşecek.

Öte yandan yeni İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın yanı sıra İtalya Başbakanı Giorgia Meloni de zirveye ilk kez katılacak isimler olacak.

İki lider ilk kez görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni başbakan seçilen Giorgia Meloni ile ilk kez zirvede bir araya geldi.

İki lider burada bir süre ayaküstü sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Giorgia Meloni ilk kez görüştü VİDEO



İlk kadın başbakanı

İtalya'da 25 Eylül'de yapılan erken genel seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, yeni hükümeti kurma görevini Giorgia Meloni'ye vermişti. Meloni böylece İtalya'nın ilk kadın başbakanı olarak atanmış oldu.

Türkiye'ye yönelik tutumu

İtalyan siyasetçinin Türkiye'ye yönelik tutumu dikkat çekmişti.

Türkiye karşıtı bir tavır takınan Meloni geçtiğimiz aylarda yaptığı bir konuşmada, "Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğine aday ülke statüsü, kalıcı olarak iptal edilmeli." ifadelerini kullanmıştı.

Giorgia Meloni'nin Türkiye karşıtı tutumu

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