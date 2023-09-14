Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Miçotakis'in görüşeceği tarih belli oldu Yunanistan hükümet sözcüsü Pavlos Marinakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in 78'inci Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda 20 Eylül'de bir araya geleceğini duyurdu.

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Ankara-Atina hattında son günlerde ılımlı bir atmosfer yaşanıyor.

6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketinin ardından komşu Yunanistan'dan gelen yardıma karşılık Türkiye de yaz aylarında Yunanistan'da çıkan yangınlara müdahale için ekipleri göndermişti.

Ilımlı bir atmosfere bürünen ilişkilerde iki lider, karşılıklı temaslarla süreci ilerletmek konusunda hem fikir.

Bir araya gelecekler

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in gelecek hafta bir araya geleceği bildirildi.

20 Eylül'de görüşecekler

Marinakis, iki ismin ABD'nin New York kentinde yapılacak 78'inci Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu marjında 20 Eylül’de görüşeceğini açıkladı.

Daha önce iki liderin 18 Eylül’de görüşmesi planlanmış fakat Yunanistan’da geçen hafta etkili olan sel felaketi sebebiyle bu görüşme ertelenmişti.

Bakanlar görüşmeyi planladı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis, Erdoğan ve Miçotakis’in görüşmesiyle ilgili hazırlıkları planlamak üzere 5 Eylül’de Ankara’ya gelmiş ve mevkidaşı Hakan Fidan’la görüşmüştü.

İkili, 16 ay görüşmedikten sonra en son 12 Temmuz’da Litvanya’nın başkenti Vilnius’taki NATO Zirvesi kapsamında bir araya gelmişlerdi.