Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüşmesiyle ilgili Kremlin'den açıklama Kremlin'den yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Vladimir Putin yakın zamanda görüşecek" denildi.

İHA

Rusya - Ukrayna savaşı başladığından beri dengeli bir politika izleyen ve Tahıl Koridoru Anlaşması'na öncülük eden Türkiye, adımlarını sağlam atmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz haftalarda Rusya'nın Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan ayrılmasının akabinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Putin'le Türkiye'de bir görüşme gerçekleştireceklerini açıkladı.

Erdoğan yaptığı açıklamada; "Henüz tarih netleşmedi. Ancak Dışişleri Bakanım, İstihbarat Başkanım, hepsi görüşmeleri yapıyorlar, bu görüşmeler çerçevesinde ağustos ayı içinde inşallah bu ziyaret gerçekleşecek zannediyorum" demşti.

Bugün Kremlin'den yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın zamanda görüşeceği bildirildi.

Kremlin tarih vermedi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan arasındaki görüşmenin en kısa zamanda gerçekleşeceğini söyledi.

Günlük basın toplantısında konuşan Peskov, "Bu görüşmenin yakında yapılacağına dair bir anlayış mevcut. Fakat bu tür ziyaretlerin açıklamalarını partner ülkelerle genelde senkronize ediyoruz.

Görüşmenin kesin olarak ne zaman ve nerede yapılacağını en kısa sürede sizlere bildireceğiz. Görüşme halihazırda hazırlanıyor, çok yoğun bir şekilde hazırlanıyor" ifadelerini kullandı.

İki liderin gündemindeki konular

İkili liderin yapacağı görüşmede ana gündem maddesi Rusya'nın çekildiği Tahıl Koridoru Anlaşması olacak.

Rusya-Ukrayna savaşı ve bu savaş ile birlikte ortaya çıkan siyasi gelişmeler, iki lider arasında konuşulacak konular arasında yer alıyor.

Suriye'nin kuzeyinde yaşanan gelişmeler, terörle mücadele gibi başlıkların da masada olması bekleniyor.