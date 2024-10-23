Haberler



Gündem



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile bir araya geldi.