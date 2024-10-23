Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile görüştü

İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenecek BRICS Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "CAN" ile Tataristan'a geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BRICS Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Rusya'ya bağlı Tataristan'ın başkenti Kazan'da ikili temaslara başladı.
İLK GÖRÜŞME MADURO'YLA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk görüşmesi, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve marjında Maduro ile görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat da hazır bulundu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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