Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu hafta Trump ve Putin ile görüşebilirim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hz. Ali Camii'nde kıldığı cuma namazının ardından, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Ülkenin birçok bölgesinde mücadelesi verilen orman yangınlarına ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, devam eden yangınlara 27 uçak ile müdahale edildiğini belirtti.

Erdoğan, gündemdeki yerini koruyan ve Türkiye'nin arabuluculuk rolünü üstlendiği Rusya-Ukrayna çatışmalarına ilişkin de konuştu.

"BU HAFTA PUTİN VE TRUMP'LA GÖRÜŞEBİLİRİM"

İstanbul'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın önderliğinde gerçekleştirilen barış müzakerelerine değinen Erdoğan, yakın zamanda ABD Başkanı Donald Trump ve Vladimir Putin ile görüşebileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları şunlar:

Son buluşma Çırağan'da oldu. Çırağan'daki buluşmayı benim adıma Dışişleri Bakanım yürüttü. Dışişleri Bakanım oradaki görüşmeleri yürütürken Rusya ve Ukrayna heyetleri bir araya gelerek onlar da görüşmelerini yaptılar.



Bu hafta Putin ve Trump'la görüşebilirim. Liderleri İstanbul'da buluşturma gayretindeyiz.

"SAVUNMA SANAYİİNDE 80 MİLYAR DOLARLIK BİR POTANSİYELE SAHİBİZ"

Şu anda IDEF dünyada farklı bir konuma yerleşti. Bunun için ciddi manada siparişler almaya başladık. Bu siparişler devam ediyor. Savunma sanayiinde her şeyden önce çok farklı bir konuma yerleşmek durumundasınız. Savunma sanayiindeki tüm arkadaşlar her türlü fedakarlığı yapıyorlar. Göreve geldiğimizde 20 milyar dolar gibi bir potansiyele sahiptik ama şimdi 80 milyar dolar gibi bir potansiyele sahip hale geldik.

"27 UÇAK YANGINLARDA GÖREV YAPIYOR"