Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, NATO zirvesi öncesi önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un Üsküdar ilçesinde, Şehriban Hatun Camii açılış törenine katıldı.

Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, 14 Haziran'da Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleşecek NATO zirvesi öncesi bir değerlendirme yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan gelen sorular üzerine, Joe Biden ile yapacağı görüşme hakkında bilgi verdi.

"ABD - TÜRKİYE İLİŞKİLERİNİ ELE ALMA FIRSATIMIZ OLACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Şimdi bildiğiniz gibi bu bir NATO zirvesi. Bu NATO zirvesinde öncelikli olarak NATO ülkeleri olarak neler yapacağız bunlar gündeme gelecek.

Türkiye ilk 5'te yerini alan güçlü bir ülke. Türkiye-ABD ilişkilerini Sayın Biden ile ele alma fırsatımız olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yapılacak NATO zirvesini değerlendirdi VİDEO





MACRON'LA GÖRÜŞECEK

Macron'la görüşeceğiz. Türkiye-Fransa ilişkilerinin olumlu olumsuz yanlarını görüşme imkanımız olacak.

JOHNSON VE MERKEL'LE GÖRÜŞME

Boris Johnson'la, Almanya Şansölyesiyle görüşmemiz var. Tabi bu sayı artar, eksilmez. Böyle bir zincir ikili bir şekilde orada görüşmeleri devam ettireceğiz.

Orada sunumlarımız olacak. Yine orada basın açıklamamızı yapacak, en son görüşmemiz Biden ile olacak.

"AZERBAYCAN'A GİDECEĞİZ"

Bu görüşmenin ardından da Azerbaycan'a geçeceğiz. Orada da malum önce Fuzuli'ye gideceğiz. Daha sonra İlham Aliyev kardeşim ile Şuşa'da buluşarak iki ülke olarak aramızda sözleşme imzalayacağız.

Bu da Türkiye Azerbaycan arasında kapsamlı bir sözleşme olacak. Azerbaycan'dan sonra da Antalya'da Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Liderler Zirvesi'ne katılacağız. Sonrasında da tekrar mesaimize başlayacağız."

"MÜNBİÇ PKK İŞGALİ ALTINDA DEĞİL"

Oradaki ikili görüşmelerde Ermenistan konusu gündeme geldiğinde bunların hepsini gündeme getireceğiz.

Mayın konusunda biz konuyla ilgisi olanlara önce bu işi çözelim diyeceğiz. Münbiç PKK'nın işgali altında değil, böyle bir şey olmuş olsa bunların karşısına dikilecek olan biz oluruz. Her an gözümüz kulağımız orada."