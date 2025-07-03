Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Azerbaycan'a gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası ziyaretlerine bir yenisini daha ekleyecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin detayları sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı.

AZERBAYCAN'A GİDECEK

Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın Azerbaycan'ı ziyaret edeceğini duyurdu.

Açıklamada, "Sürdürülebilir ve İklim Değişikliğine Dayanıklı bir Gelecek için Yeni Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Vizyonu" temasıyla tertiplenecek zirvede, iklim değişikliği, ticaret, ulaştırma ağları ve Teşkilat reformu konuları esas olmak üzere, üye ülkeler arasında iş birliğine dair fikir teatisinde bulunulacağı belirtildi.

LİDERLERLE GÖRÜŞECEK

Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirve oturumuna hitap edeceğini, liderlerle görüşmeler gerçekleştireceğini bildirdi.

Fahrettin Altun, Zirve'ye üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarına ilave olarak, aralarında KKTC'nin de olduğu gözlemciler ile uluslararası kuruluşların temsilcilerinin de katılacağını vurguladı.