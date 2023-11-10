Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Riyad'a gidiyor! Gazze için kritik zirve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail’in Gazze'de başlatmış olduğu saldırıların ele alınacağı 8’inci Olağanüstü İslam Zirvesi’ne katılmak üzere yarın Riyad'a hareket edecek.

ensonhaber.com

İsrail'in yoğun bombardımana tuttuğu Gazze Şeridi'nde insani kriz her geçen saat derinleşiyor.

Binlerce kişinin öldüğü saldırılara karşı dünya sessizliğini koruyor.

Dünya susarken Türkiye mazlumların yanında

Türkiye, İsrail-Filistin çatışmasında silahların susması için yoğun diplomasi çabasını sürdürüyor.

Ukrayna-Rusya krizinde yaptığı arabuluculuk sayesinde tahıl koridoru açılıp, esir değişimi gerçekleşmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sahada

Rusya-Ukrayna savaşında üstlendiği misyonla dünyanın takdirini kazanan Erdoğan, İsrail ile Filistin arasında da sorunun çözülmesi için yoğun çalışmalarını sürdürüyor.

Riyad'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail’in Gazze'de başlatmış olduğu saldırıların ele alınacağı 8’inci Olağanüstü İslam Zirvesi’ne katılmak üzere yarın Riyad'a hareket edecek.

Toplantının konusu Gazze

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: