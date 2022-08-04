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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, YAŞ öncesi Anıtkabir'e gitti

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, YAŞ öncesi Anıtkabir'e gitti

    Yüksek Askerî Şûra toplantısı öncesinde Anıtkabir'i ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk'ün mozolesine çelenk sundu. Erdoğan'ın Anıt Özel Defteri'ne yazdıkları ise dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 04.08.2022 - 11:19
    • Güncelleme : 04.08.2022 - 11:51
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askerî Şûra toplantısı öncesinde Anıtkabir'i ziyaret etti.

    Erdoğan ve beraberindekiler, Aslanlı Yol'dan geçerek mozoleye çıktı.

    Anıtkabir Özel Defteri'ne çok önemli notlar

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Atatürk'ün mozolesine üzerinde ay yıldız bulunan çelengi bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

    Daha sonra Misak-ı Millî Kulesi’ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, deftere yazdığı metni okudu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, YAŞ öncesi Anıtkabir'e gitti ViDEO

    "Türkiye Cumhuriyeti, bölgesinin güven abidesi"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel deftere yazdığı metinde şu ifadelere yer verdi:

    “Aziz Atatürk, Yüksek Askerî Şûra üyeleri olarak 2022 yılı toplantısı vesilesi ile huzurunda bulunuyoruz. Zatıâlinizi ve kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyor, Şûra toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bizlere emanetiniz olan Türkiye Cumhuriyeti, sıcak çatışmaların yaşandığı kritik bir dönemde bölgesinin istikrar ve güven abidesi olarak yükselişini sürdürmektedir.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, YAŞ öncesi Anıtkabir e gitti #1

    "Terörle mücadele ve sınır ötesi operasyonlar..."

    Kahraman ordumuz; görev bilinci, disiplini, her alanda daha da artan caydırıcılığı ve demokratik ilkelere sadakati ile milletimize güven aşılamaktadır. Terörle mücadeleden, sınır ötesi operasyonlara kadar farklı cephelerde elde edilen üstün başarılar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücünü, etkinliğini ve yeteneğini açıkça ortaya koymaktadır. Ruhun şad olsun."

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, YAŞ öncesi Anıtkabir e gitti #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, YAŞ öncesi Anıtkabir e gitti #3

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, YAŞ öncesi Anıtkabir e gitti #4


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