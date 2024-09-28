Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yatırımların meyvesini toplayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, Karadeniz bölgesinin önemine dikkati çekerek yatırımların meyvesini vereceğini belirtti.

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Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Karadeniz Rize-Ayder Forumu'na video mesaj göndererek önemli değerlendirmelerde bulundu.

Sözlerine "Aziz kardeşlerim, kıymetli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla selamlıyorum" ifadeleri ile başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"FORUM KAPSAMINDA VERİMLİ TARTIŞMALARIN YAŞANACAĞINA İNANIYORUM"

Geniş Karadeniz Bölgesi'nin lojistik ve ulaştırma imkanlarının ele alınacağı Uluslararası Karadeniz Rize-Ayder Forumu'nun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Yurtdışından foruma iştirak eden kıymetli uzmanlarımıza hoş geldiniz diyor, forum kapsamında verimli tartışmaların yaşanacağına inanıyorum.



Salgın hastalıklar ve bölgemizdeki krizler, lojistik ve ulaştırma altyapısının ekonomik kalkınma açısından önemini bizlere tekrar tekrar hatırlatıyor. Karadeniz coğrafyası içerisinde yer alan tüm ülkelerde ticareti geliştirecek, malların ve ulaştırma hizmetlerinin teslimat sürelerini kısaltılacak lojistik ağların geliştirilmesine ihtiyaç duymaktayız.

"BÖLGENİN JEOSTRATEJİK ÖNEMİNİN DAHA DA ARTACAĞI GÖRÜLÜYOR"

Rize'deki yüksek teknolojili endüstriyel gelişim bölgesi olan İyidere Lojistik Merkezi'nin bu çabalara ciddi katkı yapacağı inancındayız.



Karadeniz Bölgesi’nin küresel gemi inşa pazarında kilit bir oyuncu olarak konumlanması da önemli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Orta Asya ve Hazar bölgesinden batı ile doğuyu, kuzey ile güneyi birbirine bağlayan ulaşım koridorları ve enerji yolları Karadeniz bölgesi üzerinden geçiyor.



Önümüzdeki dönemde bölgenin jeostratejik öneminin daha da artacağı görülüyor. Karadeniz bölgesindeki ulaştırma ve lojistik altyapısının güçlendirilmesiyle inşallah bu ivme daha da hızlanacaktır.

"YATIRIMLARIN MEYVELERİNİ TOPLAYACAĞIMIZ BİR DÖNEME GİRİYORUZ"

Hükümetimizin son 22 yılda ulaştırma alanına yaptığı yatırımların geniş bir alanda meyvelerini toplayacağımız bir döneme giriyoruz. Bu yeni dönemde Karadeniz Bölgesi'nin hak ettiği yeri alacağından asla şüphe duymuyorum. Kendi alanında seçkin isimlerin katılımıyla düzenlenen Uluslararası Karadeniz Rize-Ayder Forumunun bizlere bu mücadelemizde yardımcı olacağı kanaatindeyim.

Son olarak, konuşmasında "Bu düşüncelerle forumun ülkelerimiz ve Karadeniz bölgemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadesine yer veren Erdoğan, yurtdışından programa teşrif eden misafirlerine teşekkürlerini iletti.