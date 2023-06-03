Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yemin etmek ve mazbatasını almak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi. Mazbatasını Devlet Bahçeli'den alan Erdoğan akabinde ise yemin etti ve uzun süre ayakta alkışlandı.

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Türkiye bir kez daha tarihi bir gün yaşıyor.

Cumhurbaşkanlığı Seçimi için milyonlar ilk olarak 14 Mayıs'ta ardından ikinci tur için 28 Mayıs'ta sandığa giderek kararını verdi.

Sandıklardan çıkan sonuçla birlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 17'nci zaferini ilan etti.

Ardından gözler yemin törenine çevrildi.

Mazbatasını altı

Dün milletvekilleri için yemin töreni düzenlendi. Bugün ise Cumhurbaşkanı Erdoğan için TBMM'de yemin töreni düzenleniyor.

TBMM Geçici Başkanı Devlet Bahçeli ve resmi törenle karşılanan Erdoğan ardından yemin etmek üzere Meclis'e geçti.

Erdoğan, mazbatasını Bahçeli'nin elinden aldı.

Yemin etti

Ardından yemin eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeyi kullandı:

"Cumhurbaşkanı sıfatıyla devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, Anayasaya, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, Atatürk ilke ve inkılaplarına ve laik Cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağıma, milletin huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerinden yararlanması ülküsünden ayrılmayacağıma, Türkiye Cumhuriyetinin şan ve şerefini korumak, yüceltmek ve üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma Büyük Türk Milleti ve tarih huzurunda, namusum ve şerefim üzerine ant içerim."

Erdoğan, Meclis'te uzun süre ayakta alkışlandı. Sonrasında Anıtkabir’i ziyaret etmek üzere Meclis’ten ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra ailesine ve Genel Kurula el sallayarak, Başkanlık Divanı'nın arkasındaki kapıdan, Suat Pamukçu eşliğinde salondan ayrıldı.