Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden AK Parti Genel Başkanı seçildi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4. Olağanüstü Büyük Kongre'de 1399 geçerli oyun tamamını alarak AK Parti Genel Başkanlığına yeniden seçildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

AK Parti'de 4. Olağanüstü Kongresi heyecanı...

AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşti.

Bir diğer yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kongrede seçilen yeni kurmayları ile birlikte yerel seçimlere gidecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, kongrede oy kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden Genel Başkan

AK Parti'nin 4. Olağanüstü Büyük Kongre'si sonrasında seçim tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4. Olağanüstü Büyük Kongre'de 1399 geçerli oyun tamamını alarak AK Parti Genel Başkanlığına yeniden seçildi.

Yerel seçim hazırlıkları başladı

Merkez Karar Yönetim Kurulu'ndaki isimlerde de değişiklik oldu.

Kongrede genel başkan seçimi yapılacak, parti yönetimi yenilenecek ve 31 Mart tarihinde gerçekleştirilecek olan yerel seçim için de çalışmalar başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimin ardından teşekkür konuşması gerçekleştirdi.

"Daha fazla gönüle girerek mücadeleyi devam ettireceğiz"

Erdoğan şu ifadelere yer verdi:

Kendi insanlarıyla birlikte gönül coğrafyalarındaki insanların da emanetini taşıdıklarını ifade eden Erdoğan, her zamankinden daha çok çalışarak, koşturarak, daha fazla sayıda gönle girerek mücadeleyi devam ettireceklerini belirtti.

"İki günü birbirine eşit olan ziyandadır." tavsiyesine uygun şekilde, özellikle 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerine kadar tempolarını biraz daha artırmaları gerektiğine işaret eden Erdoğan, şunları söyledi:

CHP zihniyetinin elinde bakımsızlığa, hizmetsizliğe, adeta çürümeye terk edilen illerimizi gerçek belediyecilikle buluşturmak, boynumuzun borcudur. Cumhur İttifakı olarak, başta İstanbul, Ankara olmak üzere bu illerimizle birlikte deprem bölgesinin 11 vilayetini de kucaklayacak şekilde büyük oranda büyükşehirlerimizi masaya tam manasıyla yatırıp gece gündüz demeden, yoğun bir çalışmayla durmak yok, yola devam diyeceğiz.



CHP karanlığının karabasan misali çöktüğü tüm vilayetlerimiz, buralarda yaşayan vatandaşlarımız sabırsızlıkla 31 Mart'ı bekliyor. '31 Mart gelsin de biz bunlardan kurtulalım' diyorlar. 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde elde ettiğimiz kritik başarıyı, 31 Mart'ta tekrarlayarak yerel yönetimlerde de yeni bir dönemi başlatacağız.

"31 Mart'ta da çok büyük bir zaferin bizleri beklediğine inanıyorum"

Bunun için yapmaları gerekenlerin belli olduğunu ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

Kapısı çalınmadık hane, hali hatırı sorulmadık vatandaş bırakmayacağız. Çarşıda, pazarda, sokakta, kahvede daima insanımızla beraber olacağız. Tevazudan taviz vermeyeceğiz.



Zira AK Parti'nin mensupları tevazu ehlidir. Gurur, kibir abidesi değildir. Buna çok dikkat edeceğiz. Kibre kesinlikle kapılmayacak, hangi görüşten, kökenden olursa olsun vatandaşlarımıza karşı her zaman tevazuyla yaklaşacağız. Muhalefetin bizi bölmesine, aramıza nifak tohumları ekmesine, bizi kendi sığ gündemiyle oyalamasına fırsat vermeyeceğiz.



Özellikle gençlerimizin muhalefetin bir türlü bitmeyen koltuk kavgalarına bakıp da siyasete küsmesine, siyasetten uzaklaşmasına mani olacağız. Bunları yaptığımızda Allah'ın izniyle 31 Mart'ta da çok büyük bir zaferin bizleri beklediğine inanıyorum. Sizlerden davamıza, partimize ve ittifakımıza sahip çıkmanızı bekliyorum.



Sizlerden omuzlarınızdaki ağır yükün bilinciyle gece-gündüz demeden çalışmanızı istirham ediyorum. Sizlerden evlatlarımıza bırakacağımız en büyük miras olan Türkiye Yüzyılı'nın inşasına tüm kuvvetinizle omuz vermenizi özellikle rica ediyorum. Sizlere güveniyorum, inanıyorum.

"Farklı bir uygulama gerçekleştiriyoruz"

Bu seçimde farklı bir uygulama yaptıklarına işaret eden Erdoğan, şu şekilde konuştu: