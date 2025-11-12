Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yenile yenile Anadolu insanına saygı göstermeyi öğrendiler

Anadolu devrimi...

AK Parti, geçtiğimiz günlerde iktidara gelişinin 23'üncü yıl dönümünü kutladı.

ÖNEMLİ MESAJLAR VERDİ

Bugün ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda katılımcılara hitap etti.

Konuşmasında iç ve dış meselelere ilişkin önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Türkiye özlemi duyanlara sert tepki gösterdi.

"ANADOLU İNSANINA SAYGI DUYMAYI ÖĞRENDİLER"

Erdoğan, "Millete 'bidon kafalı' diyen, 'göbeğini kaşıyan adam' diyen, 'dağdaki çobanla benim oyum bir olabilir mi?' diyen zihniyet, yenile yenile, burunları sürtüle sürtüle Anadolu insanına saygı göstermeyi öğrendiler." dedi.

"İCRAATLARIMIZI TEK TEK SAYMAYA KALKSAK GÜNLER YETMEZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Türkiye elitlerine yönelik tepkisinde şunları kaydetti:

Şimdi bakınız değerli kardeşlerim, hükümet etmeyi Ankara'ya sıkışıp kalmak sananların aksine, 23 yıldır ülkemizin 81 vilayetine, 86 milyonun her bir ferdine ulaşmanın, oy tercihi ne olursa olsun insanımızın gönlüne girmenin mücadelesi içindeyiz. Şunu burada büyük bir gururla ifade etmek isterim; 23 yıla o kadar çok sayıda eser sığdırdık ki bunların kahir ekseriyetini artık biz bile hatırlamıyoruz. İcraat ve yatırımlarımızı tek tek saymaya kalksak buna değil saatler, inanın günler bile yetmez.

"RAKİPLERİMİZİ DÖNÜŞTÜRDÜK"

Eser ve hizmet siyasetimizle ülkemizin çehresini değiştirmekle kalmadık, bundan çok daha önemlisi rakiplerimizi dönüştürdük. Yıllarca antidemokratik güçlerin yelkenlerini şişirmesiyle siyaset yapanlar, gönülsüz de olsa en azından zahirde milli iradeyle barışmak, milletin tercihine saygı duymak zorunda kaldı. Millete 'bidon kafalı' diyen,' göbeğini kaşıyan adam' diyen, 'dağdaki çobanla benim oyum bir olabilir mi?' diyen zihniyet, yenile yenile, burunları sürtüle sürtüle Anadolu insanına saygı göstermeyi öğrendi.

"İMTİYAZLILARIN SALTANATINA SON VERDİK"