Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yol yenmez ama yollar sayesinde üretim olur Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayata geçirilen projeleri kötülemeye çalışanlara, "Ulaştırma yatırımları bir ülkenin ekonomik refahının en önemli göstergesidir. Üretimin, turizmin, ticaretin ve sonuçta da istihdamın lokomotifidir." diyerek yanıt verdi.

AA & Ensonhaber

Türkiye 14 Mayıs'ta sandığa giderken tarihi anlar yaşamaya devam ediyor.

Millet İttifakı'ndaki parti liderleri mitinglerini sürdürürken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ise daha yoğun bir gündemi bulunuyor.

Bir yandan halk buluşmalarını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süreçte hizmete alınan dev projelerin açılışları yapılıyor.

Yerli ve milli projeler, görenlerin adeta göğsünü kabartıyor.

Otomobil, savunma sanayi, teknoloji, ulaşım ve ekonomi alanlarında yenilikler devam ediyor.

Erdoğan'dan 'Köprü mü yiyeceğiz' diyenlere yanıt

Bugün ise Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün açılışı yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, törene video konferans yoluyla katıldı.

Bir süre sonra da sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

Köprünün açılışının ardından birilerinin, "Köprü mü yiyeceğiz, yol mu yiyeceğiz?" diyerek söz konusu eserleri kötülemeye, değersizleştirmeye çalışacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ulaştırma yatırımları bir ülkenin ekonomik refahının en önemli göstergesidir"

Peki bu yollar, köprüler, havalimanları, demir yolları. Bu yatırımlar ne işe yarıyor? Ulaştırma yatırımları bir ülkenin ekonomik refahının en önemli göstergesidir. Üretimin, turizmin, ticaretin ve sonuçta da istihdamın lokomotifidir. Yol yenmez ama yollar sayesinde üretim olur, üretici mahsulünü satar, turist seyahat eder, sanayici ihracat yapar. Köprü yenmez ama köprüler sayesinde yatırım gelir, sanayi gelişir, ekonomi büyür, istihdam oluşur. Tünel yenmez ama tüneller sayesinde 85 milyon hem birbirine kavuşur hem de insanımız evine helal rızık götürür. Havalimanları tek başına karın doyurmaz ancak havalimanları sayesinde şehirlerimiz dünyaya bağlanır, ticaretin hacmi artar, ülke bir ulaşım merkezine dönüşür. Tek başına hızlı trenle cebimize para girmez, fakat demir yolları sayesinde çevreci, konforlu ve güvenli ulaşım sağlanır, mal ve hizmetlerin dolaşımı kolaylaşır.

"Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü büyük vizyonun bir parçasıdır"