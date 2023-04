Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yol yenmez ama yollar sayesinde üretim olur

AA & Ensonhaber

Türkiye 14 Mayıs'ta sandığa giderken tarihi anlar yaşamaya devam ediyor.

Millet İttifakı'ndaki parti liderleri mitinglerini sürdürürken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ise daha yoğun bir gündemi bulunuyor.

Bir yandan halk buluşmalarını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süreçte hizmete alınan dev projelerin açılışları yapılıyor.

Yerli ve milli projeler, görenlerin adeta göğsünü kabartıyor.

Otomobil, savunma sanayi, teknoloji, ulaşım ve ekonomi alanlarında yenilikler devam ediyor.

Bugün ise Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün açılışı yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, törene video konferans yoluyla katıldı.

Bir süre sonra da sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

Köprünün açılışının ardından birilerinin, "Köprü mü yiyeceğiz, yol mu yiyeceğiz?" diyerek söz konusu eserleri kötülemeye, değersizleştirmeye çalışacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

Bu eserler sayesinde yollarımız kan gölüne dönmez, vatandaşımız güvenli bir şekilde sevdiklerine kavuşur. Ulaşımda yaptığımız her yatırım, hayata geçirdiğimiz her eser, getirdiğimiz her hizmet, aynı zamanda ülkemizin güvenliği, refahı, geleceği için konmuş bir tuğladır. Bugün hizmete aldığımız Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü de işte bu büyük vizyonun bir parçasıdır. Bugün Cumhuriyetimizin ikinci asrını Türkiye Yüzyılı haline getirme hayalini konuşabiliyorsak, 21 yıldır ülkemize kazandırdığımız bu güçlü altyapı sayesindedir.